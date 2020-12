darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Franz Liszt:

Liebestraum für Klavier Nr. 3 As-Dur

Wladimir Bunin (Klavier)

Carl Maria von Weber:

3. Satz aus dem Fagottkonzert F-Dur op. 75

Milan Turkovic (Fagott)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Neville Marriner

Jules Massenet:

Méditation aus der Oper "Thaïs"

Christer Thorvaldsson (Violine)

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi

Friedrich Burgmüller:

Nocturne Nr. 1 a-Moll

Jan Vogler (Violoncello)

Ismo Eskelinen (Klavier)

Joachim August Zarnack:

Oh Tannenbaum

Barbara Dennerlein und Ensemble

Joseph Haydn:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 65 A-Dur

Heidelberger Sinfoniker

Leitung: Thomas Fey

Ramadès Gnattali:

Dansa brasileira

Manuel Barrueco (Gitarre)

Trad.:

Rise up, shepherd, and follow!, amerikanisches Weihnachtslied

Ensemble Amarcord

Antonin Dvorák:

Zypresse Nr. 2, bearbeitet für Streichquartett

Panocha Quartett

Richard Galliano:

Waltz for Nicky

Richard Galliano (Akkordeon) und Ensemble

Max Bruch:

Schwedischer Tanz op. 63 Nr. 5

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Neville Marriner

Johann Sebastian Bach:

Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium

Concentus Musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin:

Nocturne cis-Moll op. posth.

Claire Huangci (Klavier)

Ilan Rechtman:

Jazzical 2

Sharon Kam (Klarinette)

Ori Kam (Viola)

Matan Porat (Klavier)

Giuseppe Sammartini:

3. Satz aus der Sonate für Altblockflöte, Violine und Basso continuo F-Dur

4 Times Baroque

Wolfgang Rihm:

Ohr- und Wurmwalzer aus "Mehrere kurze Walzer für Klavier zu 4 Händen"

GrauSchumacher Piano Duo

Felix Bernard:

Winter wonderland

Diana Krall (Vocal)

Clayton-Hamilton Jazz Orchestra