Musikliste:



Carl Philipp Emanuel Bach:

3. Satz aus dem Konzert für 2 Klaviere und Orchester F-Dur Wq 46

Michael Rische (Klavier)

Rainer Maria Klaas (Klavier)

Kammersymphonie Leipzig

Robert Schumann:

Vanitas vanitatum aus den fünf Stücken im Volkston op. 102

Benedict Klöckner (Violoncello)

Danae Dörken (Klavier)

Meredith Willson:

It's beginning to look a lot like Christmas

Thomas Quasthoff (Vocal)

Dieter Ilg und Ensemble

Germaine Tailleferre:

Impromptu

Cristina Ariagno (Klavier)

Charles Avison:

4. Satz aus dem Concerto grosso Nr.1 A-Dur (nach D. Scarlatti)

Brandenburg Consort

Leitung: Roy Goodman

Georges Bizet:

Intermezzo aus der Carmen-Suite Nr. 1

Orchestre symphonique de Montréal

Leitung: Charles Dutoit

Leonard Bernstein:

"I feel pretty" aus dem Musical "West Side Story"

Baptiste Trotignon (Klavier)

Minino Garay (Perkussion)

Dizzy Krisch:

Kückück

Dizzy Krisch (Vibraphon)

Karoline Höfler (Bass)

Evaristo Felice dall' Abaco:

4. Satz aus dem Concerto à quattro op. 2 Nr. 1

Concerto Italiano

Leitung: Rinaldo Alessandrini

Chick Corea:

Armando's rhumba

Michel Camilo & Tomatito

Georg Friedrich Händel:

1. Satz aus der Trio-Sonate F-Dur HWV 405

Les Buffardins

Volksweise:

"Still, still, still", Weihnachtslied

Quartett aus dem SWR Vokalensemble Stuttgart

Wolfbusch-Jugendchor

Johann Samuel Endler:

5. Satz Réjouissance aus der Ouvertüre D-Dur

Johannes Pramsohler (Violine)

Darmstädter Barocksolisten

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte für Klavier A-Dur op. 102 Nr. 5

Murray Perahia (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Tanz der Rohrflöten aus der Nussknacker-Suite

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Michael Hofstetter

Renaud García-Fons:

Nada

Renaud García-Fons (Bass) und Línea Del Sur Quartet

Francesco Geminiani:

2. Satz Allegro aus dem Concerto grosso Nr. 11 E-Dur

Academy of Ancient Music

Leitung: Andrew Manze