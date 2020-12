darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Joseph Haydn:

Rondo aus der Klaviersonate Nr. 58 C-Dur

Ragna Schirmer (Klavier)

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville:

3. Satz aus der Sonate a quattro op. 3 Nr. 4

Les Musiciens du Louvre

Leitung: Marc Minkowski

Ludwig van Beethoven:

Ouvertüre zu "Die Geschöpfe des Prometheus" op. 43

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Daniel Harding

Manuel de Falla:

Jota aus den canciones populares españolas

Alison Balsom (Trompete)

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Edward Gardner

Joachim August Zarnack:

O Christmas tree

Dave McKenna (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Polonaise aus der Orchestersuite h-Moll BWV 1067

Lisa Beznosiuk (Flöte)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Frans Brüggen

Renaud García-Fons:

Ballo cavalino

Renaud García-Fons (Kontrabass)

Claire Antonini (Laute)

Georg Philipp Telemann:

Conclusion für 2 Oboen, Streicher und Basso continuo B-Dur TWV 50:10

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Gustav Holst:

In the bleak midwinter, Weihnachtslied

Ensemble Encore

Frédéric Chopin:

Impromptu As-Dur op. 29

Peter Serkin (Klavier)

Dmitrij Schostakowitsch:

5. Satz Kleine Polka aus der Jazz Suite Nr. 2

Königliches Concertgebouw Orchester

Leitung: Riccardo Chailly

Antonio Vivaldi:

3. Satz aus dem Violinkonzert e-Moll RV 281

Europa Galante

Violine und Leitung: Fabio Biondi

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

"Der Hummelflug" aus der Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan"

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Neville Marriner

George Gershwin:

I got rhythm, bearbeitet für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello

Richard Stoltzman (Klarinette) und Ensemble

Ludwig van Beethoven:

Scherzo aus der Klaviersonate D-Dur op. 28

Fazil Say (Klavier)

Carl Philipp Emanuel Bach:

Presto aus der Sinfonie F-Dur Wq 183 Nr. 3

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach

Leitung: Hartmut Haenchen

Nickolas Ashford:

Love the stuff / Ain't no mountain high enough

Iiro Rantala & Ulf Wakenius