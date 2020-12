darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Louise Héritte-Viardot:

4. Satz aus dem Klavierquartett Nr. 1 d-Moll

Ensemble Viardot

Johann David Heinichen:

3. Satz aus dem Concerto grosso F-Dur Seibel 235

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

Johann Strauß:

Alexandrinen-Polka française op. 19

Sinfonieorchester des Schwedischen Rundfunks

Leitung: Okko Kamu

Joseph Haydn:

Finale aus der Klaviersonate D-Dur Hob XVI:37

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Leander Kaiser:

Hurricane's eye für Marimba solo

Katarzyna Mycka (Marimbaphon)

Ludwig van Beethoven:

3. Satz aus dem Streichtrio c-Moll op. 9 Nr. 3

Trio Zimmermann

Antonio Carlos Jobim:

Wave

Ahmad Jamal Trio

Peter Tschaikowsky:

Tanz der Rohrflöten aus der Nussknacker-Suite

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Michael Hofstetter

Tomaso Giovanni Albinoni:

1. Satz aus dem Konzert für 2 Oboen, Streicher und Basso continuo G-Dur op. 9 Nr. 6

Frank de Bruine (Oboe)

Alfredo Bernardini (Oboe)

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Boliday Billie:

Now or Never

Billie Holiday

Sy Oliver and his Orchestra

Giorgio Mainerio:

Ballo anglese e saltarello

Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra

Leitung: Skip Sempé

Antonin Dvorák:

3. Satz aus dem Streichsextett A-Dur op. 48

Boston Symphony Chamber Players

Leopold Godowsky:

Finale aus der Klaviersonate Nr. 1 g-Moll

Konstantin Scherbakow (Klavier)

Georges Bizet:

Farandole aus der L'Arlésienne-Suite Nr. 2

Klazz-Brothers & Cuba Percussion

Georg Philipp Telemann:

4. Satz aus der Triosonate h-Moll TWV 42:h4

Genevieve Lacey (Blockflöte)

Neal Peres da Costa (Cambalo)

Daniel Yeadon (Viola da gamba)

Niccolò Paganini:

Caprice g-Moll op. 1 Nr. 10

Raaf Hekkema (Saxophon)

He Luting:

The cowherd's flute

Lang Lang (Klavier)