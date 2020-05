darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Louise Farrenc:

Scherzo aus dem Klavierquintett Nr. 1 a-Moll op. 30

Linos-Ensemble

Johann Sebastian Bach:

3. Satz aus dem Brandenburgischen Konzert Nr. 5 D-Dur BWV 1050

Berliner Barock Solisten

Leitung: Rainer Kussmaul

Pablo de Sarasate:

Romanza andaluza für Violine und Orchester

Gil Shaham (Violine)

Orpheus Chamber Orchestra

Robert Schumann:

Vanitas vanitatum aus den fünf Stücken im Volkston op. 102

Benedict Klöckner (Violoncello)

Danae Dörken (Klavier)

Joseph Umstatt:

3. Satz aus dem Violinkonzert Nr. 6 B-Dur

Andrés Gabetta (Violine)

Cappella Gabetta



Jazz CD der Woche "Gentleman"

Curtis Stigers:

Gentleman

Curtis Stigers (Vocal) und Band



Joseph Joachim Raff:

2. Satz aus der Sinfonie Nr. 6 d-Moll

Bamberger Symphoniker

Leitung: Hans Stadlmair

Muzio Clementi:

3. Satz aus der Klaviersonate g-moll op. 8 Nr. 1

Maria Tipo (Klavier)

Joseph Haydn:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 70 D-Dur

City of Birmingham Symphony Orchestra

Leitung: Sir Simon Rattle

Philip Glass:

1. Satz aus dem Streichquartett Nr. 3, bearbeitet für 4 Saxophone

sonic.art Saxophonquartett

Alfredo Marceneiro:

"O Pajem"

Misia (Gesang)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Tomaso Giovanni Albinoni:

3. Satz aus dem Oboenkonzert d-Moll op. 9 Nr. 2

Frank de Bruine (Oboe)

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Georges Bizet:

Farandole aus der L'Arlésienne-Suite Nr. 2

Philharmonisches Orchester Oslo

Leitung: Mariss Jansons

Georg Friedrich Händel:

6. Satz aus dem Concerto grosso F-Dur op. 6 Nr. 9

Academy of Ancient Music

Leitung: Andrew Manze



Jazz CD der Woche "Gentleman"

David Poe:

Learning to let you go

Curtis Stigers (Vocal) und Ensemble



Bohuslav Martinu:

Esquisse de Danses Nr. 4 für Klavier H 220

Giorgio Koukl (Klavier)

Nitai Hershkovits:

Green Hill Pearls

Nitai Hershkovits (Klavier)