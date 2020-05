darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Georg Philipp Telemann:

Conclusion aus der Ouvertüre e-Moll TWV 55:e1

Stradivaria

Leitung: Daniel Cuiller

Mel Bonis:

Scherzo aus der Suite für Flöte, Violine und Klavier e-Moll op. 59

Tatjana Ruhland (Flöte)

Lukas Friedrich (Violine)

Florian Wiek (Klavier)

Charles Gounod:

1. Satz aus der Sinfonie Nr. 1 D-Dur

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart:

Introduzione aus der Oper "Don Giovanni", Bearbeitung als Harmoniemusik

Ensemble Zefiro

Leitung: Alfredo Bernardini

Jean-Marie Leclair:

3. Satz aus dem Violinkonzert d-Moll op. 7 Nr. 1

Luis Otavio Santos (Violine)

Les Muffatti

Leitung: Peter Van Heyghen

Franz Schubert:

Moment musical Nr. 5 f-Moll D 780

Tzimon Barto (Klavier)

Eli Degibri:

What am I doing here

Eli Degibri (Saxofon und Ensemble)

Georges Bizet:

"Les bulles de savon" aus den "Jeux d'enfants" für Klavier zu 4 Händen

Piano-Duo Tal & Groethuysen

Tomaso Giovanni Albinoni:

1. Satz aus dem Konzert für 2 Oboen, Streicher und Basso continuo G-Dur op. 9 Nr. 6

Frank de Bruine (Oboe)

Alfredo Bernardini (Oboe)

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Gaspar Cassadó:

Danse du diable vert für Violoncello und Klavier

Alban Gerhardt (Violoncello)

Rina Dokshinsky (Klavier)

George Gershwin:

"Our love is here to stay" aus dem Film "The Goldwyn Follies" (1938)

Sal Marquez (Trompete) und Ensemble

Heinrich Joseph Baermann:

3. Satz aus dem Klarinettenquintett Es-Dur op. 23

Karl Schlechta (Klarinette)

Maggini-Quartett

Julio De Caro:

"Boedo" Tango

Martin Klett (Klavier)

Andreas Rokseth (Bandoneon) und Ensemble

Vítezslava Káprálova:

Ostinato Fox

Giorgio Koukl (Klavier)

Johann Samuel Endler:

2. Satz aus der Ouvertüre D-Dur

Johannes Pramsohler (Violine)

Darmstädter Barocksolisten

Pedro da Silva Martins:

Fado Toninho

Ensemble Deolinda

Billy Joel:

Root Beer Rag

Billy Joel (Klavier) und Ensemble