darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Johannes Brahms:

4. Satz aus der Klarinettensonate f-Moll op. 120,

Orchesterfassung von Luciano Berio

Wolfgang Meyer (Klarinette)

Polnisches Rundfunkorchester

Leitung: Wojciech Rajski

Nino Rota:

Musik aus dem Film "La Dolce Vita"

The Mancini Pops Orchestra

Leitung: Henry Mancini

Franz Schubert:

3. Satz aus der Klaviersonate A-Dur D 959

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Georg Philipp Telemann:

5. Satz aus dem Concert françois g-Moll TWV 53:g1

L'accademia giocosa

Wolfgang Amadeus Mozart:

4. Satz aus dem Streichquartett B-Dur KV 589

Leipziger Streichquartett

Dmitrij Schostakowitsch:

5. Satz Kleine Polka aus der Jazz Suite Nr. 2

Königliches Concertgebouw Orchester

Leitung: Riccardo Chailly

Ingo Höricht:

Como no

Marialy Pacheco (Klavier)

David Jehn (Kontrabass)

Ludwig van Beethoven:

3. Satz aus der Violinsonate Nr. 8 G-Dur op. 30 Nr. 3

Leonidas Kavakos (Violine)

Enrico Pace (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Ouvertüre zur Oper "Farnace"

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

Der Hummelflug aus der Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan"

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Neville Marriner

Joseph Haydn:

4. Satz aus dem Streichquartett f-Moll op. 20 Nr. 5

Emerson String Quartet

Rickie Lee Jones:

Easy money

Caecilie Norby (Vocal) und Ensemble

Louis Théodore Gouvy:

Scherzo für Klavier zu 4 Händen op. 77 Nr. 1

Piano-Duo Tal & Groethuysen

Giuseppe Antonio Brescianello:

Gigue aus der Ouvertüre g-Moll

La Cetra Barockorchester Basel

Leitung: David Plantier

Federico Moreno Torroba:

La Seguidilla aus den Aires de la Mancha

Maximilian Mangold (Gitarre)

Irving Berlin:

Steppin' out with my Baby

Tony Bennett im Duett mit Christina Aguilera

Scott Joplin:

Rag-Time Dance: A Stop-Time Two Step für Klavier

Benjamin Loeb (Klavier)