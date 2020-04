per Mail teilen

darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Johan David Zander:

4. Satz aus der Sinfonie B-Dur

Orchester des Königlichen Opernhauses Stockholm

Leitung: Philip Brunelle

Christoph Willibald Gluck:

Melodie aus dem Ballett "Reigen seliger Geister"

Alexandre Tharaud (Klavier)

Johan Severin Svendsen:

Intermezzo aus der Sinfonie Nr. 2 B-Dur op. 15

Philharmonisches Orchester Oslo

Leitung: Mariss Jansons

Gottfried Heinrich Stölzel:

2. Satz aus der Sonata G-Dur für Violine, Viola und Basso continuo

Ensemble NeoBarock

Richard Galliano:

Liberty Waltz

Richard Galliano (Akkordeon)

Jan Lundgren (Klavier)

Luigi Boccherini:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 13 C-Dur

Deutsche Kammerakademie Neuss

Leitung: Johannes Goritzki

Ludwig van Beethoven:

1. Satz aus dem Klaviertrio Es-Dur WoO 38

Beaux Arts Trio

Manuel María Ponce:

Scherzino

Herkules Gitarrenduo Kassel

Wolfgang Amadeus Mozart:

3. Satz aus der Sinfonie g-Moll KV 183

Concertgebouw Orchester Amsterdam

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Sigmund Romberg:

Softly as in a morning sunrise

Ali Haurand (Bass)

Jiri Stivin (Saxophon)

Johann Christian Bach:

1. Satz aus der Sinfonie G-Dur op. 8 Nr. 2

The Hanover Band

Leitung: Anthony Halstead

Johannes Brahms:

3. Satz aus dem Klarinettenquintett h-Moll op. 115

Sabine Meyer (Klarinette)

Alban Berg Quartett

Frédéric Chopin:

Mazurka fis-Moll op. 59 Nr. 3

Maria João Pires (Klavier)

François Schubert:

"Die Biene", Bagatelle op. 13 Nr. 9

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Mozarteumorchester Salzburg

Felix Mendelssohn Bartholdy:

3. Satz aus der Streichersinfonie Nr. 2 D-Dur

Heidelberger Sinfoniker

Leitung: Thomas Fey

Karl Jenkins:

1. Satz aus "Palladio"

BRASSerie

William Christopher Handy:

St. Louis Blues

Steven Mayer (Klavier)