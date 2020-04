darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Franz Krommer:

4. Satz aus dem Bläsernonett F-Dur op. 57

Bläserensemble Sabine Meyer

Wolfgang Amadeus Mozart:

4. Satz aus der Sinfonie D-Dur KV 48

Prager Kammerorchester

Leitung: Charles Mackerras

Uri Caine:

Cheney's dick

Paolo Fresu (Trompete)

Uri Caine (Klavier)

Antonio Vivaldi:

3. Satz aus dem Cellokonzert F-Dur RV 412

Jean-Guihen Queyras (Violoncello)

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: Georg Kallweit

Albert Franz Doppler:

Mazurka de salon op. 16, Bearbeitung für Flöte und Harfe

Philippa Davies (Flöte)

Thelma Owen (Harfe)

Joseph Haydn:

Finale aus der Sinfonie Nr 15 D-Dur

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Roman Wasserfuhr:

Weary Journey

Roman Wasserfuhr (Klavier)

Julian Wasserfuhr (Trompete)

Ensemble

Joseph Joachim Raff:

Tarantella op. 85 Nr. 6

Ingolf Turban (Violine)

Jascha Nemtsov (Klavier)

Georg Friedrich Händel:

4. Satz aus der Sonate für Oboe, Violine und

Basso continuo F-Dur HWV 383, Urheberschaft unsicher

Annette Berryman (Oboe)

La Ricordanza

Johann Wilhelm Wilms:

Scherzo aus der Sinfonie Nr. 7 c-Moll

Concerto Köln

Leitung: Werner Erhardt

Claude Debussy:

Arabesque Nr. 1 E-Dur, bearbeitet für Saxophon und Orchester

Branford Marsalis (Sopransaxophon)

The English Chamber Orchestra

Leitung: Andrew Litton

Delphin Alard:

Etüde E-Dur, bearbeitet für Gitarre

Wolfgang Lendle (Gitarre)

Johan Joachim Agrell:

Presto aus der Sinfonie A-Dur

Helsinki Barockorchester

Leitung: Aapo Häkkinen

Luise Adolpha Le Beau:

Gigue aus den drei alten Tänze op. 48

Ana-Marija Markovina (Klavier)

Harold Spina:

That beat of my heart

Eliane Elias (Gesang) und Ensemble

Johnny Green:

Coquette

Diknu Schneeberger Trio