darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Domenico Cimarosa:

Klaviersonate A-Dur R 22

Victor Sangiorgio (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

"Eilt, ihr angefochtnen Seelen", Bass-Arie aus der Johannes-Passion

Yorck Felix Speer (Bass)

Les Musiciens du Louvre

Leitung: Marc Minkowski

Franz Danzi:

4. Satz aus der Sinfonie Es-Dur P 219

Orchestra della Svizzera Italiana

Leitung: Howard Griffiths

Johann Pachelbel:

Kanon

Silke Aichhorn (Harfe)

Franz Schubert:

3. Satz aus der Sinfonie Nr. 4 c-Moll

Anima Eterna

Leitung: Jos van Immerseel

Franz Anton Hoffmeister:

6. Satz aus der Bläserserenade Es-Dur

La Gran Partita

Philipp Scharwenka:

4. Satz aus dem Streichquartett d-Moll

Mannheimer Streichquartett

Reynaldo Hahn:

"Les fontaines", Liedbearbeitung

Nicola Jürgensen (Klarinette)

Matthias Kirschnereit (Klavier)

Thomas Siffling:

Just a little Song from St. Lucia

Thomas Siffling Trio

Georg Anton Benda:

3. Satz aus der Sinfonie Nr. 11 F-Dur

Prager Kammerorchester

Leitung: Christian Benda

Traditional:

Stædelil, Volksweise aus Dänemark

Danish String Quartet

Henry Mancini:

Themen aus dem Film "Der rosarote Panther"

Philharmonix

Franz Xaver Duschek:

3. Satz aus der Sinfonie B-Dur (Altner Bb2)

Helsinki Baroque Orchestra

Leitung: Aapo Häkkinen

François Couperin:

Allemande d-Moll aus den Pièces de clavecin

Christophe Rousset (Cembalo)

Grigoras Dinicu:

Hora staccato

Philharmonisches Orchester Oslo

Leitung: Mariss Jansons

Antonio Carlos Jobim:

Águas de março

Christina Braga (Gesang)

Ensemble

Mathias Algotsson:

Allhelgonablues

Mathias Algotsson (Klavier)