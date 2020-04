darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Václav Pichl:

1. Satz aus der Sinfonie C-Dur Z 21

London Mozart Players

Leitung: Matthias Bamert

Max Bruch:

Stück für Klarinette, Violoncello und Klavier op. 83 Nr. 7

Budapester Klaviertrio

John Lennon / Paul McCartney

Blackbird

Brad Mehldau Trio

Johann Sebastian Bach:

Aria aus den Goldberg-Variationen, bearbeitet für Streichtrio

Gaede Trio

Pedro da Silva Martins:

Desfado

Ana Moura (Gesang) und Ensemble

Georg Philipp Telemann:

"Der stürmende Aeolus" aus der Ouvertüre C-Dur TWV 55:C3

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

John Aaron Lewis:

Concorde

Branford Marsalis (Saxophon) und Ensemble

Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre:

4. Satz aus der Violinsonate Nr. 2 D-Dur

Bizzarrie Armoniche

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Scherzo ("La Suisse") aus der Streichersinfonie Nr. 9 c-Moll

Heidelberger Sinfoniker

Leitung: Thomas Fey

Joshua Redman:

How we do

Joshua Redman Quartet

Manuel de Falla:

Tanz der Nachbarn aus dem Ballett "Der Dreispitz", bearbeitet für Gitarre

Paco de Lucia (Gitarre)

Joseph Haydn:

1. Satz aus der Sinfonie Nr. 78 c-Moll

Stockholmer Kammerorchester

Leitung: Esa-Pekka Salonen

Lodovico Viadana:

"La Napolitana", Sinfonia

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Frédéric Chopin:

Etüde a-Moll op. 10 Nr. 2

Martin Stadtfeld (Klavier)

Johann Friedrich Fasch:

1. Satz aus der Sinfonie in F

Concerto Stella Matutina

Leitung: Wolfram Schurig

Merle Travis:

Sixteen tons

Anthony Strong (Gesang + Klavier) und Ensemble

Niccolò Paganini:

Moto perpetuo op. 11, bearbeitet im Bluegrass-Stil

Béla Fleck (Banjo)

James Bryan Sutton (Gitarre)