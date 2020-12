Die Theaterschließungen zu Beginn der Corona-Krise stellten viele Kulturschaffende vor existenzielle Fragen. Dieter Hallervorden, Intendant des Berliner Schlosspark Theaters, schrieb deshalb am 20. April 2020 einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Er möchte seine Schauspieler „aus der Isolation holen“. Sie würden sich gerade fragen: ,Wie zahle ich meine Miete im nächsten Monat‘, und teilweise in Depressionen verfallen. Theater könnten wieder öffnen und spielen, wenn man ausreichend Sitzplätze freilasse. „Wenn jemand über eine gewisse Zeit nicht essen und trinken kann, lässt man ihn nicht einfach verhungern“, so Hallervorden in SWR2. „Sondern dann wird er eben intravenös ernährt. Und so könnte man auch das Theater am Leben erhalten.“ Im Sommer hat sich die Lage inzwischen durch die schrittweise Öffnung wieder geringfügig entspannt. mehr...