Serbien: Proteste gegen die Verrohung der Gesellschaft

Von Oliver Soos

Nach den Amokläufen in Serbien im Mai entstand eine der größten Protestwellen, die das Land je gesehen hat. In der serbischen Gesellschaft liegt einiges im Argen: Autoritäre Politik, Kriminalität, Gewalt, Verrohung. Die Demonstranten kritisieren immer wieder auch das serbische Fernsehen, in dem Kriminelle und Kriegsverbrecher wie Stars hofiert werden. Wie kam es zu diesen Zuständen und welche Verantwortung trägt Präsident Aleksandar Vucic, der mit einer unglaublichen Machtfülle ausgestattet ist?