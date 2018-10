"Ersungenes Glück" - so lautet der Buchtitel der Autobiografie der großen Mozart-Interpretin Edda Moser. Ihre "Arie der Königin der Nacht" ist seit 1977 auf einer goldenen Schallplatte auf "Menschheits-Mission" unterwegs - per Raumsonde "Voyager 2" kreuzt sie durchs Universum.

Am 27. Oktober 2018 wird die Sopranistin Edda Moser 80. Ihre Aufnahme der "Königin der Nacht" reist seit 1977 an Bord der Raumsonde "Voyager durch das All. In der TV-Doku "Hochleistungssport Operngesang" erzählt Edda Moser, worauf es bei dieser Arie ankommt.

Die bei Bonn lebende Grande Dame erzählt von ihrem demütigen und bescheidenen Karriere-Beginn. Ebenso von Erinnerungen an die Salzburger Festspiele, von vielen Jahren an der MET in New York, von glanzvollen Auftritten und Aufnahmen. Sie machen das Gespräch mit Edda Moser zu einer bereichernden Begegnung und zu einem Hörfenster in eine "verklungene Zeit".



Musikliste:



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Tutte nel cor vi sento", Arie der Elettra aus der Oper "Idomeneo"

Edda Moser (Sopran)

Staatskapelle Dresden

Leitung: Hans Schmidt-Isserstedt



Robert Schumann:

"Tief im Herzen" aus den "Spanischen Liebesliedern" op. 138

Edda Moser (Sopran)

Erik Werba (Klavier)



Christoph Willibald Gluck:

" Non, cet affreux devoir", Rezitativ und Arie der Iphigénie aus dem 2. Akt der Oper "Iphigénie en Tauride"

Edda Moser (Sopran)

Münchner Rundfunk-Orchester

Leitung: Peter Schneider



Johannes Brahms:

"Es träumte mir", Lied op. 57 Nr. 3

Edda Moser (Sopran)

Erik Werba (Klavier)



Robert Schumann:

"O lass es Ruhm....", Duett Siegfried-Genoveva aus der Oper "Genoveva"

Edda Moser (Sopran)

Dietrich-Fischer Dieskau (Bariton)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur



Robert Schumann:

"Er, der Herrlichste..." aus dem Liederzyklus "Frauenliebe und - leben" op.42

Edda Moser (Sopran)

Erik Werba (Klavier)



Hans Werner Henze:

"Eine Antwort" aus dem Oratorium "Das Floß der Medusa"

Edda Moser (Sopran)

Chor des Norddeutschen Rundfunks

Sinfonieorchester des NDR

Leitung: Hans Werner Henze



Wolfgang Amadeus Mozart:

Agnus Dei aus der Krönungsmesse C-Dur KV 317

Edda Moser (Sopran)

Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Eugen Jochum



Richard Wagner:

"Frau Sonne...." aus der Oper "Götterdämmerung"

Liselotte Rebmann (Sopran)

Edda Moser (Sopran)

Anna Reynolds (Sopran)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Der Hölle Rache....", Arie der Königin der Nacht aus der Oper "Die Zauberflöte"

Edda Moser (Sopran)

Orchester der Bayerischen Staatsoper

Leitung.: Wolfgang Sawallisch



Wolfgang Amadeus Mozart:

"O zittre nicht....", Arie der Königin der Nacht aus der Oper "Die Zauberflöte"

Edda Moser (Sopran)

Orchester der Bayerischen Staatsoper

Leitung.: Wolfgang Sawallisch



Giacomo Puccini:

"Che gelida manina", Arie des Rodolfo aus der Oper "La Bohème"

Luciano Pavarotti (Tenor)

Berliner Philharmoniker

Leitung.: Herbert von Karajan



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Martern aller Arten", Arie der Konstanze aus der Oper "Die Entführung aus dem Serail"

Edda Moser (Sopran)

Orchester der Bayerischen Staatsoper

Leitung: Leopold Hager



Franz Lehár:

"Vilja Lied" aus der Operette "Die lustige Witwe"

Edda Moser (Sopran)

Chor des Bayerischen Rundfunks

Münchner Rundfunkorchester/

Leitung: Heinz Wallberg



Hugo Wolf:

"Nur wer die Sehnsucht kennt" (nach Goethe) aus den "Liedern der Mignon"

Edda Moser (Sopran)

Erik Werba (Klavier)



Johannes Brahms:

"Von ewiger Liebe", Lied op. 43 Nr.1

Edda Moser (Sopran)

Erik Werba (Klavier)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Laudate Dominum aus der Vesperae solennes de convessore KV 339

Edda Moser (Sopran)

Chor und Orchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Eugen Jochum