SWR2 Zeitwort 25.10.1983: Udo Lindenberg tritt in Ostberlin auf

In der Bundesrepublik stemmt sich eine immer stärker werdende Friedensbewegung dagegen, in ihren Reihen auch Udo Lindenberg. Die Führung der DDR will in ihrem Land einen eigenen, einen anti-amerikanischen Protest organisieren. Sie lädt – in Person des FDJ-Chefs Egon Krenz – Lindenberg und sein Panikorchester zum Festival „Rock für den Frieden“ ein. Dieser Auftritt – so wird ihm zugesichert – soll der Auftakt für eine große DDR-Tournee 1984 sein.