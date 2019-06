SWR2 Wissen Zement oder Beton

Zement, die Grundsubstanz des Betons, ist seit Jahrtausenden in Gebrauch, heute in unvorstellbaren Mengen. In den USA plant Präsident Trump eine Betonmauer von 1600 Kilometern Länge. Doch allein in den zwei Jahren zwischen 2011 und 2013 verbaute China mehr Beton als die USA seit ihrem Bestehen. Viele Megametropolen weltweit wachsen rasant. Für all das werden Berge versetzt, abgebaggert und durch Zementöfen geschoben. Doch beim Brennen des Kalksteins wird CO2 frei - und trägt maßgeblich zur Klimaerwärmung bei. (Produktion 2017)