In der medialen Wahrnehmung war das Raumfahrt-Jahr geprägt von Alexander Gersts ISS-Mission. Doch was hat er eigentlich dort erforscht? Vor lauter Star-Kult und Gruß-Botschaften kam von den Ergebnissen seiner Forschung bisher wenig auf der Erde an.

Aus wissenschaftlicher Sicht sind die unbemannten Raumfahrtprojekte des Jahres 2018 die interessanteren: Die Chinesen sind zur Rückseite des Mondes gestartet. Das private Raumfahrtunternehmen Space X hat eine mondtaugliche Schwerlastrakete gestartet. Und die NASA will den Gateway bauen, eine Station, die den Mond umkreist – so wie heute die ISS die Erde.

Und für Raumfahrtfans hat SWR-Astro-Redakteur Uwe Gradwohl noch einen Tipp: „Am Neujahrstag wird New Horizons – die Sonde vor einigen Jahren am Pluto vorbeiflog – den Himmelskörper Ultima Thule erreichen, ein großer Felsbrocken im Kuiper-Gürtel weit außerhalb der Pluto-Bahn“.

Für Medizin-Redakteurin Ulrike Till war die Geburt genetisch manipulierter Zwillinge in China das Ereignis des Jahres – im negativen Sinn. „Inzwischen heißt es, dass noch eine weitere Frau mit einem genetisch umprogrammierten Baby schwanger ist. Es gibt immer noch keine Veröffentlichung in einem Fachmagazin – das heißt, die Versuche sind nicht von unabhängigen Wissenschaftlern überprüft worden.“ Trotzdem gehen inzwischen die meisten internationalen Experten davon aus, dass die Nachricht stimmt.

Die Versuche sind weltweit als unverantwortlich kritisiert worden – sogar in China selbst. Aber auch die beiden Entdeckerinnen der Genschere CrisprCas haben die Tat scharf verurteilt. „Denn es ging nicht darum, die Babys vor einer gefährlichen Erbkrankheit zu bewahren, sondern sie sollten immun gegen Aids werden – das ist aber kein triftiger Grund für einen so folgenreichen Eingriff; vor Aids kann man sich ja auf herkömmliche Weise sehr gut schützen“, sagt Ulrike Till.

„Ich glaube, der Schreck über die chinesischen Crispr-Babies sitzt so tief, dass Genforscher und Reproduktionsmediziner sich tatsächlich auf einen Kodex für die Zukunft verpflichten lassen“, meint Ulrike Till. „Wenn das klappt, dann hat die fatale Genmanipulation in China zumindest etwas Gutes bewirkt.“

Bei "Umwelt" denken die meisten Menschen an den Klimawandel. Er hat in den letzten Jahrzehnten die Debatten um Umweltschutz beherrscht. Umso bemerkenswerter findet Gábor Paál, dass es neuerdings weitere große ökologische Themen gibt, die genauso global sind und fast genauso viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn nicht noch mehr. Das Insektensterben und die weltweite Plastikverschmutzung. Beide Themen haben im letzten Jahr nicht nur viel Aufmerksamkeit bekommen, es gab auch politische Reaktionen:

Und auch beim Plastik hat sich etwas getan. Wissenschaftlich haben Studien belegt, dass Mikroplastik heute praktisch überall auf der Erde ist. In der Tiefsee – und auch im menschlichen Kot, egal wo die Menschen leben. Die Politik ist aktiv geworden: Der Plastiktütenverbrauch in Deutschland hat sich innerhalb von zwei Jahren halbiert. 2018 hat die EU-Kommission ein Verbot von Einweg-Plastik auf den Weg gebracht. Und im Herbst begann ja auch die spektakuläre Aktion von Boyan Slat – dem jungen Niederländer, der das Projekt Ocean Clean entwickelt hat, und der mit seiner Crew in den Pazifik hinausfuhr, um das Plastik einzusammeln, das dort im riesigen Plastikstrudel schwimmt. Das funktioniert zwar bisher noch nicht so, wie er es sich gedacht hat, aber auch das hat dem ganzen Thema nochmal viel Aufmerksamkeit gebracht.