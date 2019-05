Die letzten Sommer waren ein Vorgeschmack auf das, was in kommenden Jahrzehnten zum Alltag werden kann: 2018 bescherte eine Dürre den Bauern in weiten Teilen Europas massive Ernteausfälle, im April 2017 erfroren massenhaft Blüten an Obstbäumen, weil der Winter nach einem warmen Frühling zurückkehrte.

Methan entsteht vor allem in der Viehhaltung und beim Nass-Reisanbau. Es ist 25 Mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid.

Global wird der Anteil der Nahrungsmittelproduktion und -Verteilung an den Treibhausgasen mit 25 Prozent veranschlagt. In diese Bilanz fließen gigantische Soja- und Mais-Plantagen in den Tropen für Tierfutterproduktion ebenso mit ein wie Urwälder, die für Ackerflächen abgeholzt werden. Ein Missstand, den Agrarpolitiker in aller Welt sehenden Auges geschehen lassen. Erst im April 2019 beschloss der Agrarausschuss der EU-Kommission, ab 2021 keine Umweltmaßnahmen mehr direkt zu fördern. "Was heute geschieht, gleicht einem kollektiven Selbstmordversuch", sagt der Gründungsdirektor des Potsdam Institutes für Klimafolgenforschung PIK, Hans-Joachim Schellnhuber.