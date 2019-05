Die Eltern pflegen: So gehen Jugendliche damit um

Knapp eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Deutschland pflegen ihre Angehörigen. Den Rollstuhl der Mutter schieben, den Vater füttern – wenn Minderjährige ihre Eltern pflegen, haben sie im Alltag Pflichten, die andere Kinder nicht kennen. Gesundheitsberater versuchen, mithilfe von Internet-Portalen Unterstützung zu organisieren.

Mama hat mir erzählt, dass er eine Demenz hat , sagt der 16-Jährige Lukas. Zusammen mit seiner Mutter pflegt er seinen Vater: Wenn er mit mir alleine ist, dann bringe ich ihn halt aufs Klo, mache ihm Essen, bringe ihn ins Bett und so weiter. Manchmal sei er schon genervt, aber er habe sich auch schon daran gewöhnt.

Dass Jugendliche wie Lukas Angehörige pflegen, ist kein Einzelfall. Laut KiFam-Studie ("Die Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehörige") aus dem Jahr 2018 übernehmen in Deutschland rund eine halbe Million Kinder und Jugendliche pflegerische Tätigkeiten – das sind im Schnitt ein bis zwei Betroffene pro Schulklasse. Eine hohe Zahl, und das, obwohl die Definition von Pflege in der Studie eng eingegrenzt war.

Nur wer drei der sieben vorgegebenen Kategorien – Helfen im Haushalt, Medikation, Mobilisation, An- und Ausziehen, Ernährung, Körperpflege, Intimpflege – erfüllte, wurde als "pflegender Jugendlicher" eingestuft.

Doch gerade das wünschen sich die jungen Leute. Sie wollen ernstgenommen werden. Deshalb hat der Sozialarbeiter Benjamin Salzmann vom Verein "Pflege in Not" das Online-Angebot www.echt-unersetzlich.de speziell für diese Jugendlichen eingerichtet. Auch das Bundesfamilienministerium hat mit der Webseite www.Pausentaste.de eine Kontakt-Adresse bereitgestellt. Ein "niedrigschwelliges Angebot", nennt Salzmann das:

Es geht darum, erstmal zu signalisieren: Hier kannst Du dich auskotzen, wir hören Dir zu, wir lesen das, was Du sagst. Die stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück und brauchen trotzdem einen Ort, wo sie sich dann mal öffnen können. Das ist das Wichtigste. Dieser Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, wie es einem geht, das zu gliedern und aufzuschreiben, ist schon irgendwie therapeutisch für viele Kinder und Jugendliche.

Auch der 16-Jährige Lukas fände mehr Kommunikation gut: So ein Treffen von Leuten, die ihre Eltern pflegen, wäre glaube ich schon ganz sinnvoll, weil man sich dann austauschen kann. Auch mal ein bisschen lästern oder sich auch gegenseitig Tipps geben, was man besser machen kann, könnte sinnvoll sein.