Wasser für Bolivien

Hälfte des Trinkwassers geht verloren

Mit solchem Raubbau schneidet sich das Land auch ins eigene Fleisch: Rußpartikel der brennenden Regenwälder wehten von der Amazonasregion hinauf zu den Andengletschern, sagt Ramirez. Die Partikel verdunkelten die Eisoberfläche, die dann mehr Sonnenstrahlung absorbiere und noch rascher schmelze.

In den Städten selbst geht fast die Hälfte des Trinkwassers in den uralten Leitungsnetzen verloren; Industrie- und Haushaltsabwässer werden meist ungeklärt in die Flüsse geleitet. Und aus denen wiederum bewässerten Bauern Gemüse und Obst, die dann auf den Märkten der Städte landen.

In La Paz sind zwar 95 Prozent der Bevölkerung an das Leitungssystem angeschlossen; in El Alto und Cochabamba aber nur zwei Drittel

Der Wasserkrieg

In den 90er Jahren privatisierte das Land – unter dem Druck von Internationalem Währungsfonds und Weltbank – die Wasserversorgung großer Städte. Drastische Preiserhöhungen waren die Folge. Und in Cochabamba kam es zum heute legendären guerra de agua, zum Wasserkrieg.

Eine halbe Million Menschen demonstrierten gegen die Privatisierung des Wassers, das für sie ein Geschenk der Natur und ein Menschenrecht verkörperte. Es kam zu Generalstreiks und Straßenblockaden; Coca-Bauern unter dem damaligen Kongressabgeordneten Evo Morales schlossen sich dem Protest an. Präsident Hugo Banzer erklärte den Ausnahmezustand – vergeblich. Die Privatisierung der Wasserversorgung in Cochabamba wurde zurückgenommen; einige Jahre später auch in La Paz und El Alto.





Red Habitat hat 130 Haushalte in Atalaya mit Regenwasserauffanganlagen ausgestattet

Kleine Organisationen mit großer Wirkung

Im Schatten der ineffizienten Wasserbehörden haben sich derweil lokale Selbsthilfegruppen entwickelt, die oft erstaunlich gut funktionieren. Selbstbewusste Stadtbewohner organisieren sich demokratisch und machen ihr eigenes Ding, weil der Staat ihr Grundbedürfnis nach sauberem Wasser nicht befriedigt.

Wasserprojekte, die auch die nachhaltige Anpassung an den Klimawandel im Blick haben, entwickelt die kleine Hilfsorganisation Red Habitat in La Paz. Ein Netzwerk aus Ingenieuren und Architekten, aus Wasserexperten, Sozialarbeitern und engagierten Bürgern armer Viertel in La Paz und El Alto.

Red Habitat hat 130 Haushalte in Atalaya mit Regenwasserauffanganlagen ausgestattet. Die 200 Euro pro Anlage wurden finanziert vom deutschen Hilfswerk Misereor. Zusätzlich haben sich bereits etliche Nachbarn auf eigene Faust Regenauffanganlagen gebaut.

Treffen zu Wasserfragen zwischen der Hilfsorganisation Red Habitat und Bürgervertretern

Auch Boliviens Regierung hat angebissen

120.000 Wohnungen in ländlichen Regionen hat die Regierung bereits mit Regenauffanganlagen ausgestattet. Ohne Red Habitat gäbe es diese Anlagen wohl nicht, meint der Leiter der Organisation.