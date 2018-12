Was ist Denken und Erkennen? (1/2)

Was ist Wahrheit? Kann man sie mittels Begriffen und Argumenten fassen? Der Philosoph Professor Markus Gabriel hat das Konzept des Neuen Realismus entwickelt, das zeigt: Unser Denken produziert durchaus Wahrheit.

Unser Denken und das Sein der Wirklichkeit befinden sich in einer Kontinuität, wir erkennen das, was um uns herum ist, auf adäquate Weise. Die Vorstellung, dass wir in Erkenntnisblasen sitzen,