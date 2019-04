In der Kinderarztpraxis Reutlingen ist Impfen für Dr. Till Reckert Alltagsgeschäft. Als Pressesprecher des baden-württembergischen Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte weiß er, dass seine Erfahrungen typisch sind.

Es gebe aber auch Eltern, die mehr Gesprächsbedarf haben. "Das sind eben Eltern, die vielleicht mal irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht haben - dass eine Nebenwirkung, Impfreaktion aufgetreten ist. Manchmal ist es auch so, dass ein Bekannter jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemand kennt, der das hatte."

Mit Eltern, die Impfungen komplett verweigern, hat Kinderarzt Till Reckert nur sehr selten zu tun. Solche Impfgegner befeuern zwar die Debatte, aber sie bleiben mit drei bis fünf Prozent eine kleine Minderheit. Viele Eltern in Deutschland sind allerdings verunsichert und zögern die Impfungen ihrer Kinder hinaus - manche ganz bewusst. Bei der Masern-Impfung beispielsweise erfolgt die zweite Impfung bei gut einem Viertel der Kinder später als von der Ständigen Impfkommission empfohlen.

Im Labor für "Psychologie und Infektionskrankheiten" an der Universität Erfurt werden Einstellungen, Argumentationen und Entscheidungsprozesse rund ums Impfen erforscht. Psychologieprofessorin Cornelia Betsch untersucht hier mit vielen Experimenten, wie sich Menschen beim Thema Impfen eine Meinung bilden. Entscheidend sind dabei fünf Aspekte, sagen die Wissenschaftler.

Dadurch, dass gegen so viele Krankheiten geimpft wird, erkranken immer weniger Menschen daran. Und die möglichen Folgen der Erkrankung werden kaum sichtbar. Daher denken manche Eltern, dass diese Krankheiten quasi ausgestorben sind und man sich deshalb auch nicht dagegen schützen muss.

Die Frage ist dann: Hat es etwas mit der Impfung zu tun oder ist das Symptom unabhängig davon aufgetreten? Jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben, das gilt auch für Impfungen. Entsprechende Meldungen werden in Deutschland beim Paul Ehrlich Institut im hessischen Langen gesammelt und genau untersucht. In den allermeisten Fällen lässt sich kein Zusammenhang mit der Impfung belegen.

Jährlich werden zwischen 30 und 40 Impfschäden anerkannt. Bei knapp 45 Millionen Impfdosen pro Jahr sind sie also sehr selten.

Den Impfpass suchen, ihn richtig verstehen, sich beim Arzt stundenlang ins Wartezimmer setzen - das alles sind laut Cornelia Betsch ganz praktische Gründe, die Menschen davon abhalten, sich oder ihre Kinder impfen zu lassen. "In anderen Ländern ist es zum Beispiel möglich, sich auch in Apotheken impfen zu lassen. Das ginge sicher nur bei bestimmten Impfungen wie Influenza. Aber es würde das Impfen einfacher machen." Eine andere Möglichkeit wären zum Beispiel Massenimpfungen an Schulen.