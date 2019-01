Im 19. Jahrhundert führte der junge Neurologe Hermann Oppenheim den Begriff ein. Er behandelte an der Berliner Charité Opfer von Eisenbahn- und Fabrikunfällen. Dabei fiel ihm auf, dass manche seiner Patienten neben körperlichen auch psychische Folgesymptome zeigten. Oppenheim sah darin ein eigenes Krankheitsbild - und bezahlte einen hohen Preis: Kollegen griffen ihn an und spotteten über ihn.

Auch Erwachsene, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden, haben oft einen verkleinerten Hippocampus. Das könnte erklären, warum sie sich oft emotional taub fühlen, sich nur bruchstückhaft an das traumatische Ereignis erinnern und an Flashbacks leiden, denn der Hippocampus ist für Emotionen und die Gedächtnisbildung zuständig.

Das Team um Stressforscherin Christine Heim an der Berliner Charité bereitet gerade die nächsten Schritte vor. In der ersten Kohorte wurden Kinder mit Misshandlungserfahrungen untersucht. In der zweiten Kohorte geht es um Flüchtlingskinder. In der dritten untersuchen sie Neugeborene von Müttern, die als Kind traumatisiert wurden. In der vierten Kohorte schließlich stehen Kinder mit Adipositas im Mittelpunkt. Möglicherweise, so die Vermutung, könnte diese Erkrankung auch auf Traumata zurückgehen.