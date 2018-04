Warum erschüttern uns Terrorattentate in den Medien eigentlich so? Der Psychotherapeut Georg Pieper, spezialisiert auf die Bewältigung von Trauma- und Stresssituationen, erklärt das so:

Es handelt sich ja hier um von Menschenhand verursachte Gewalt. Wir wissen aus der Trauma-Forschung, dass solche Ereignisse am stärksten traumatisieren können, verglichen zum Beispiel mit Naturkatastrophen, Unfällen oder technischen Katastrophen. Die von Menschenhand verursachten Gewalttaten lösen die höchste Störungsrate aus, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Denn hier geht Vertrauen in die Mitmenschen verloren.

Eine Studie der Medienwissenschaftlerin Maya Götz hat offen gelegt, wie stark Kriegs- und Katastrophenbilder in den Medien auf Kinder wirken. Besonders Bilder verletzter Menschen – oder gar verletzter Kinder – können sie noch lange begleiten. Die schnelllebige Berichterstattung leistet oft nicht, was Kinder brauchen, um sich wieder zu beruhigen: eine Einordnung und altersgerechte Auseinandersetzung, um Ängste abzubauen. Maya Götz weist daher darauf hin, wie wichtig es ist, mit den Kindern zu reden, auf ihre Fragen einzugehen und sie zu beantworten– gerade in einer Gesellschaft die so stark von den Medien dominiert wird. Denn, wenn Kinder mit ihren Fragen alleine gelassen werden, laufen sie Gefahr, Ängste zu entwickeln.