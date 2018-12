SWR2 Wissen am Feiertag Tee - Die Erforschung eines Heißgetränks

Von Gábor Paál

Sollte man Grünen Tee wirklich nicht mit kochendem Wasser aufgießen? Und wirkt langgezogener Tee wirklich beruhigend? Schon Einstein hat gegrübelt, warum sich Teeblätter in der Mitte der Tasse sammeln. Heute werden Teebeutel verbuddelt - für die Klimaforschung. Doch am meisten interessieren sich Tee-Forscher für die gesundheitlichen Wirkungen.

Zum richtigen Tee-Genuss kursieren allerlei Behauptungen:

"Drei Minuten anregend, fünf Minuten beruhigend" - Stimmt das?

Das ist eine starke Vereinfachung. Der Anfang immerhin stimmt:

Schon in den ersten drei Minuten löst sich das Koffein aus den Blättern - und dessen anregende Wirkung ist gemeinhin bekannt.

Zieht der Tee länger, ist das Koffein aber immer noch drin - und damit bleibt der Tee auch bei längerer Ziehzeit anregend im Sinne von wachhaltend. Die Wirkung kehrt sich keineswegs ins Gegenteil um. Woher kommt also die These, er wirke dann "beruhigend"?

Zum einen: es lösen sich weitere Substanzen. Zieht der Tee länger als drei Minuten, kommen Theobromin und Theophyllin hinzu.

Das sind für sich genommen zwar beruhigungsfördernde Substanzen - aber nicht im Tee! Denn dort haben wir das Koffein auch mit getrunken und das Koffein dockt an den Synapsen im Gehirn an und Sie sind drei Stunden wach , erläutert Teehändler Ernst Janssen, der jede Woche auf Sylt Tee-Seminare anbietet und eine gute Übersicht über die Studienlage zum Tee hat.

Und nach fünf Minuten lösen sich schließlich noch die Tannine, die Gerbstoffe. Auf sie vor allem ist das Gerücht von der "beruhigenden" Wirkung zurück zu führen. Denn die Tannine wirken tatsächlich beruhigend – aber weniger auf das Gemüt, sondern viel mehr auf die Verdauung. Das wussten schon die alten Friesen, die dann, wenn es darauf ankam, sich auch nicht mit einer Ziehdauer von fünf Minuten begnügten.

Teehändler Ernst Janssen auf Sylt gibt regelmäßig Teeseminare

Man litt vor einigen hundert Jahren immer an Durchfallerkrankungen, Typhus, Paratyphus, Skorbut und so weiter, mancher verfaulte bei lebendigem Leib , erklärt Janssen. Der Tee wurde dann damals 'bis zum bitteren Ende' aufgebrüht. Das bedeutete bis zu zwei Stunden Ziehzeit! Dann haben wir so viel Gerbstoffe im Tee in Form von Tannin, dass der Durchfall beseitigt ist, innerhalb von einer halben Stunde ist der weg.

Von allen gesundheitlichen Wirkungen des Tees ist tatsächlich diese die am längsten bekannte und am besten belegte: Lang gezogener Tee hilft bei Durchfall. Wer aber keinen hat, kann die Ziehdauer getrost dem persönlichen Geschmack anpassen. Manche Menschen haben Probleme damit, nach Tee einzuschlafen. Sie sollten dann abends auch keinen trinken – egal ob lang oder kurz gezogen, ob grün oder schwarz. Aber manche können auch nach einem gemütlichen Abend-Kännchen prima einschlafen und werden in der Nacht dann allenfalls vom einsetzenden Harndrang geweckt...

Die richtige Temperatur: Darf Grüner Tee nicht mit kochendem Wasser aufgegossen werden?

Ein oft gehörter Ratschlag lautet: Schwarzen Tee solle man mit kochendem Wasser übergießen, bei Grünem Tee dagegen soll das Wasser nicht heißer sein als 60 bis 80 Grad. Doch die Meinungen darüber gehen auseinander.

Unstrittig ist: Bei höheren Temperaturen werden mehr Bitterstoffe freigesetzt – eben die vor allem im Grünen Tee vorhandenen Katechine. Sie dominieren nun den Geschmack und überdecken die anderen Aromen. Mit kochendem Wasser übergossener Tee schmeckt also tendenziell bitterer.

Aber schmeckt er auch schlechter? Das ist weniger eine Frage der Wissenschaft als der Geschmacksnerven. Für beides gibt es Argumente:

In kräftigem Grün leuchtet der aufgebrühte Klostertee

Gründe für die 70-Grad-Regel...

Prof. Thomas Vilgis, der am Max-Planck-Institut für Polymer forscht, sich aber auch mit der physikalisch-chemischen Grundlagen des Kochens befasst, hält an der alten 60-70-Grad-Regel fest:

Es ja tolle Jahrgangstees aus China, die man im klassischen Teeladen gar nicht bekommt. Sie sind so fein und so erdig, fast champignon-artig, die sollte man natürlich nicht überbrühen mit einem sehr heißen Wasser, denn dann sind die schönen tollen Aromen weg.

Doch es gibt auch eine Gegenposition. Denn der Rat zur niedrigen Temperatur rührt auch aus der japanischen Tradition, den Tee mehrmals aufzubrühen. Und dann ist klar: Wenn der zweite Aufguss noch nach etwas schmecken soll, sollte der erste nicht zu heiß sein, denn sonst holt er schon alles an Geschmack raus, was drin ist.

Gründe gegen die 70-Grad-Regel

Doch die wenigsten Alltagskonsumenten "recyceln" ihren Tee auf diese Weise. Auch ist es um ein Vielfaches umständlicher, das Wasser erst aufzukochen, um es dann kontrolliert auf 70 Grad abkühlen zu lassen. Die Erfahrung lehrt: Da fängt man nebenbei etwas anderes an - und wenn man sich wieder ans Wasser erinnert, ist es schon lauwarm. Für Teehändler Ernst Janssen sprechen auch noch weitere Gründe für das "100-Grad-Ziel".

Der Handel hat früher 70° C empfohlen, um möglichst viel Tee zu verkaufen. Der Hintergedanke: Je schwächer der Tee schmeckt, desto mehr Pulver ist nötig. Ich sage heute Verbrauchern, kaufen Sie lieber weniger - aber dafür besseren - Tee, aber dafür kochendes Wasser. Denn damit werden auch alle möglichen Keime zerstört. Über jede Teeplantage fliegen auch mal Vögel und lassen etwas hernieder. Deshalb sagt man: 100° C Aufbrüh-Temperatur für ein sicheres Lebensmittel.

Janssen beruft sich dabei auch auf das Bundesinstitut für Risikobewertung, das zumindest bei Kräutertees aus hygienischen Gründen ebenfalls unbedingt zu kochendem Wasser rät.

Geschmacklich jedenfalls gibt es kein richtig oder falsch. Es kommt darauf an, was man vom Tee erwartet, manche mögen ihn gerade ein wenig bitter. Und ein weiteres Argument der 100-Grad-Fraktion: Wenn die bitteren Katechine im Grüntee wirklich so gesund sind wie ihnen oft nachgesagt wird, wäre es ja gerade gut, wenn sich viele davon im Tee lösen - allerdings ist das mit den Katechinen ja so eine Sache...

Welche Rolle spielt die Form der Tasse und der Kanne?

Es fällt auf: Teekannen haben meist eine breite, bauchige Form im Gegensatz zu Kaffeekannen, die im Vergleich eher hoch und schlank sind.

Das hat zum einen historische Gründe, der sich aus der traditionellen Zubereitung beider Heißgetränke herleiten. Kaffee wurde früher aufgekocht. Dabei schäumt er – deshalb die hohe Kaffeekanne. Die bauchigen Teekannen wiederum kamen der früher gängigen Tee-Zubereitungsart entgegen, sagt Ernst Janssen.

In einer bauchigen Kanne entwickelt sich der Tee besser, weil er - früher als Siebe noch nicht gebräuchlich waren - einfach freier schwimmen konnte.

Die Form der Kannen wiederum wurde zum Teil auf die Tassen übertragen, damit sich ein einheitliches Bild ergibt: Zur bauchigen Teekanne passen eher weite rund geschwungene Tassen. Aber es gibt auch geschmackliche Gründe – aus einer weiten Tasse getrunken, möglichst mit dünnem Rand, entfaltet sich das Aroma deutlich besser als etwa aus einem typischen Mug - also einer der hohen zylinderförmigen Tassen mit dicker Wand, wie sie gerne in Büros stehen. Die sind zwar schön stabil und es passt viel rein – aber für den wahren Teegenuss empfehlen sie sich weniger als das klassische Teegeschirr.

Bitte kein Stövchen!

Und dann nicht aufs Stövchen setzen! ergänzt Ernst Janssen: Ein Stövchen macht durch die ständige Hitze den Tee in der Kanne immer heißer, bitterer und damit ungenießbarer.