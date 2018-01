"Der nackte Affe" - in diesem Bestseller aus dem Jahr 1967 verglich ohne Prüderie der Zoologe Morris die Sexualbiologie von Menschen mit der von anderen Tieren. Und in der Tat: Wenn man Penisgrößen oder Schamlippengestalt, das relative Hodengewicht oder den Beginn des Busenwachstums bei Primaten genauer analysiert, erkennt man, warum sich im Verlauf der Evolution bei unseren Vorfahren bestimmte Merkmale herausgebildet haben, die auch den Homo Sapiens prägen. Volker Sommer, Professor für Evolutionäre Anthropology an der University of London, beschreibt die faszinierende Sexualbiologie der Primaten: