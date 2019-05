Es hat sich angefühlt, als würde mir Abfall in den Kopf gefüllt. Die ganze Zeit. Und ich fühlte mich, also na ja, enttäuscht. Enttäuscht von der ganzen Gesellschaft, weil ich das Gefühl hatte, so geht es also wirklich zu. So sind die Menschen also. Und das ist wirklich deprimierend. Als ich angefangen habe, sagte mir ein Kollege: ‚Stell dir einfach vor, dass du die Welt sauber machst, indem du all diese schlechten Dinge wegräumst. Du machst die Welt ein bisschen besser durch deine Arbeit.‘ Und dann habe ich versucht, so zu denken.