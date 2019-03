Der Fall des Heilpraktikers Klaus R. ging durch die Medien: Er verabreichte Krebspatienten den Wirkstoff 3-Bromopyruvat, auch bekannt als Brombrenztraubensäure. Jetzt steht der Heilpraktiker vor Gericht – unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen. Am 29. März ist der Prozessauftakt.

Eine seiner Patienten war Leentje Callens aus Belgien. 2015 wurde bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Zwar sah es für sie auf dem Papier gut aus – die Ärzte konnten keinen Krebs mehr in ihrem Körper entdecken. Doch sie fühlte sich elend, litt unter Durchfällen, gegen die kein Medikament half, verlor jede Woche an Gewicht.

Klaus R. ist sicherlich ein extremer Fall, seine Behandlungen stehen nicht stellvertretend für die anderer Heilpraktiker. Tatsache ist aber: 40 bis 50 Prozent der Krebspatienten nehmen wie Leentje Callens Alternativmedizin in Anspruch, so die Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft . Sie zahlen dafür viel Geld. Mehrere Milliarden Euro geben die Bundesbürger im Jahr für Alternativmedizin aus. Ein beträchtlicher Anteil entfällt auf „Antikrebsmittel“ - Aprikosenkerne, Gleichstromtherapie oder Mittel nach selbst erdachter Rezeptur.

Der Heilpraktiker Klaus R. stellte seine 3-Bromopyruvat-Anwendung selbst her und gab Leentje Callens am 27. Juli 2016 einige Tropfen und Spritzen. Bald nachdem Callens die Infusion erhalten hatte, verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch. Der Heiler schickt sie am späten Nachmittag nach Hause, in der Nacht wird sie mit Krämpfen ins Krankenhaus eingeliefert. Am nächsten Tag verstirbt Leentje Callens. Ihre Ehefrau, Françoise Goedhuys, hat gegen den Heilpraktiker Klaus R. Anzeige erstattet. Außer Leentje Callens starben zwei weitere Patienten. Die Praxis von R. in Brüggen-Bracht wurde geschlossen, die Staatsanwaltschaft Krefeld begann zu ermitteln.