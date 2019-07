Die Lust auf Essen ist bei vielen Menschen ähnlich, doch gehen sie unterschiedlich damit um. Manche zwingen sich zu verzichten. Andere schaffen es nicht. Die Orientierung am Süßen, die sogenannte Süßappetenz. Sie ist mit mehreren Vorteilen verbunden: Sie erhöht die Bereitschaft des Säuglings, die süß schmeckende Muttermilch zu trinken. Später dann versprechen reife Früchte oder anderes Süßes schnelle Energie, da sie Zucker und damit Kalorien enthalten. Außerdem ist süß schmeckende Nahrung in der Regel bekömmlich. Allerdings ist der Gesamt-Zucker-Anteil in unserer Nahrung ist inzwischen zu hoch.

Das Verspeisen und auch schon der Anblick einer leckeren Speise, also die Erwartung eines angenehmen Ereignisses, kurbeln unter anderem das Limbische System des Gehirns an und setzen den Nervenbotenstoff Dopamin frei.

Diese Aktivierung ist mit dem erlebten Verlangen verbunden. „Das Stück Schokolade, was ich mir nach einem anstrengenden Tag gönne, ist ja etwas Positives. Das ist zwar nährstofftechnisch vielleicht nicht optimal. Aber es ist psychologisch was, was mir jetzt gut tut und was ich genießen kann.“