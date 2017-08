SWR2 Wissen Psychische Erkrankungen bei Tieren

Von Rainer B. Langen

Schimpansen, für die der eigene Arm ein fremder Gegenstand ist, lethargische Orang-Utan-Kinder und abnorm aggressive wilde Elefanten? Das ist für Zoologen, Psychologen und Psychiater nicht länger einfach eine Sammlung aus dem Raritätenkabinett der Natur. Sie erkennen, dass dahinter Angst, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen der Tiere stehen, wie sie auch für Menschen bekannt sind. Und dass sie oft von Menschen verursacht sind.

Schimpansendame Puni - Kindheitstrauma Menscheneltern

Mirco Thiel, Direktor des Neuwieder Zoos, unternimmt mit seinem Team alles dafür, dass die Schimpansen so gut wie möglich nach Schimpansenart leben können. Aber eine von ihnen, die Schimpansendame Puni, hat damit so ihre Schwierigkeiten, berichtet er: "Auffällig ist, dass Punbi oft in der Ecke sitzt und mit dem Kopf hin und her wackelt. Das ist ganz klar eine Störung, die sie aus ihrer schweren Kindheit hat, denn sie ist nicht schimpansentypisch aufgewachsen, und sowas hinterlässt eben Spuren."

Der Zoodirektor erzählt, dass Puni als Kinderersatz in einer menschlichen Familie aufgewachsen sei. Zwar hätte sie sicherlich viel Liebe von ihren Pflegeeltern bekommen, aber sie habe so keine schimpansentypischen Verhaltensweisen erlernen können. Als Puni dem Kindesalter entwuchs, wurde sie für ihre Menschenfamilie schlichtweg zu gefährlich und an einen Tierhändler abgegeben, der auch Besitzer des Neuwieder Zoos war. Ob Puni wegen ihrer schweren Kindheit noch leidet? Das kann niemand sagen. Schließlich kann niemand in sie hineinsehen. Dass es viele Tiere gibt, die schwere psychische Störungen von schlechter Behandlung und falscher Haltung davontragen - daran zweifeln Zoologen und Verhaltensbiologen nicht.

Die Schimpansin Ngila wurde im Zoo Neuwied immerhin 55 Jahre alt - für Menschenaffen ein hohes Alter

Psychische Erkrankungen bei Affen

Dr. Signe Preuschoft, Spezialistin für Menschaffen, beschäftigt sich mit Affen, die noch viel größere Probleme haben als Puni: Derzeit leitet sie ein Wiedereingliederungsprojekt für Orang-Utan-Waisen auf Borneo. Zuvor hatte sie in Gänserndorf in Niederösterreich ein Resozialisierungszentrum für Schimpansen aufgebaut, die jahrzehntelang in kleinen Einzelkäfigen als Versuchstiere gehalten worden waren.

Psychische Erkrankungen bei Affen in Menschenhand seien keine Seltenheit, erläutert sie. Vor allem Zwangshandlungen oder Stereotypien werden oft beobachtet, so beispielweise das sogenannte 'floating limb syndrome', erklärt Dr. Signe Preuschoft: "Die Hände entwickeln zum Beispiel eine Eigenleben und werden von dem Affen dessen Arm oder Hand das ist, wie ein Interaktionspartner oder ein eigenständiges Wesen betrachtet.Die Extremität kann liebkost oder attackiert werden, geschlagen oder gebissen werden. Das sind schon nahezu psychotische Störungen."

Signe Preuschoft von VIER PFOTEN in Borneo mit dem Orang Utan Heli

Depressionen bei Tieren

Dass Tiere sich verhalten als hätten sie Depressionen, wissen Psychologen und Zoologen seit den Siebzigerjahren. Damals waren US-amerikanische Psychologen auf der Suche nach Wegen, wie sie Depressionen bei Menschen besser behandeln konnten. Sie hatten Hunden systematisch beigebracht, dass sie höchst unangenehmen Situationen nicht entkommen konnten. Später hätten sie dann entkommen können, aber die Tiere waren lethargisch. "Erlernte Hilflosigkeit" nennen Psychologen das seitdem. Dr. Signe Preuschoft erzählt, dass diese Verhaltensweise auch bei Affen häufig vorkommt: Bei ihrer Arbeit hat sie mit traumatisierten Oran-Utan-Waisenkindern zu tun.

Kann man psychische Erkrankungen von Tieren mit denen von Menschen vergleichen?

Im Verhalten ist ein depressiver Orang-Utan einem Menschen mit Depressionen nicht unähnlich. Aber kann man bei Tieren wirklich sagen, dass sie psychische Erkrankungen wie Menschen haben? Professor Martin Brüne, Psychiater an der Universitätsklinik in Bochum, findet diese Frage schwierig zu beantworten. Jede Art - unsere eingeschlossen - habe ein bestimmtes Repertoire an Verhalten- und Ausdrucksweisen, daher sei der Vergleich mit menschlichen psychischen Erkrankungen mit Vorsicht zu genießen. Relativ unstrittig sei aber, dass Tiere Depressionen und krankhafte Angstzustände haben können und dass sie auch mit abnormer Aggressivität reagieren können.

Gerade Tiere in Menschenhand sind anfällig für psychische Störungen, da sie sich häufig nicht artgerecht entwickeln können. Besonders gefährdet sind beispielsweise auch Affen, die als Versuchstiere gehalten werden.

Woher weiß man, ob es einem Tier psychisch schlecht geht?

Eines der Forschungsgebiete von Professor Brüne ist die Frage, was man aus der Evolution über psychische Erkrankungen des Menschen lernen kann. Dafür untersucht er auch psychische Störungen bei Menschenaffen. Aber wie kann man bei Tieren erkennen, ob es ihnen psychisch schlecht geht? Martin Brüne erklärt: "Man kann beispielsweise Untersuchungen des Stresshormons Kortisol machen. Man findet heraus, dass gestresste Tiere, ähnlich wie gestresste Menschen, erhöhte Kortisolausschüttungen haben. Daraus kann man in gewisser Weise rückschließen, dass die Tiere auch leiden."

In Südafrika gibt es Elefanten, die sich gegenseitig töten. Bei diesen Tieren kann man die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung feststellen, so zum Beispiel eine Schwächung des Immunsystems oder Flashback-Erinnerungen.

Beispiele gibt es nicht nur bei Menschenaffen. Die US-amerikanische Ökologin und Psychologin Dr. Gay Bradshaw fand beispielsweise heraus, dass sich posttraumatische

Belastungsstörungen auch bei Elefanten entwickeln können.

Erste Hilfe für Orang-Utan-Babys

Aber wie behandelt man Angstzustände, Depressionen und andere psychische Belastungen bei Wesen, die nicht mit einem sprechen können? Dr. Signe Preuschoft weiß: "Bei den Kleinkindern und Babys kann man natürlich schon direkt von Affe zu Mensch heilen, denn sie haben das gleiche psychische Erbe wie wir. Sie erwarten, herumgetragen, warm gehalten und in den Armen gehalten zu werden. Wenn man ihnen das gibt und ein Umfeld schafft, in dem sie sich nicht ängstigen, dann ist der erste Schritt gemacht. Danach muss man darauf achten, dass man sie nicht zu sehr vermenschlicht."

Orang Utan Überlebensprojekt auf Borneo

Sind die Menschen hauptverantwortlich für traumatisierte Tiere?

Gay Bradshaw zufolge sind psychische Störungen bei Tieren vor allem auf menschliche Einflüsse zurückzuführen. Aber ist die Natur nicht auch mitunter grausam? Ist es nicht letztlich egal, ob ein Tierkind seine Mutter durch den Angriff eines Löwen verliert oder ein Mensch die Mutter tötet und das Junge mitnimmt? In beiden Fällen sind es schwere Schocks, die auf Körper und Geist wirken, sagt Gay Bradshaw. Aber es ist nicht das Gleiche: Die Art von Gewalt, die Menschen auf Tiere ausüben, sei außerhalb dessen, worauf die Evolution sie vorbereitet habe.