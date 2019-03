Bei dem Prinzip der Permakultur werden naturnahe Kreisläufe genutzt, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Es sollen Lebensräume geschaffen werden, die sich selbst regulieren und in denen Menschen, Tiere und Pflanzen so miteinander leben können, dass die Ressourcen nie aufgebraucht werden. So ein System bleibt im Idealfall ohne menschliche Eingriffe im Gleichgewicht.