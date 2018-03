Nur noch eine Tonne Kohlenstoffdioxid-Ausstoß im Jahr, das ist das Ziel, auf das man sich beim Klimaschutzabkommen in Paris geeinigt hat. Ein Ziel, von dem Deutschland mit jährlich acht Tonnen CO 2 -Emissionen pro Kopf alleine im privaten Bereich noch weit entfernt ist. Dabei sind nach einer Umfrage von Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium 97 Prozent aller Befragten bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen, um unseren Nachkommen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Aber die Verbraucher scheitern an der Umsetzung.

Ressourcen schonen und Umwelt schützen - dass das sinnvoll ist, daran herrscht kein Zweifel bei den Verbrauchern. Sie legen sich sparsamere Autos zu, trennen Müll und kaufen gelegentlich Bioprodukte im Supermarkt. Aber das reicht eben nicht, sagt der Sozialpsychologe Harald Welzer von der Universität Flensburg. Für ihn sind die Bundesbürger keine vorbildlichen Umweltschützer. „Diesen Eindruck haben sie aber von sich selbst. Sie kreuzen ja in Umfragen auch immer an, dass ihre Besorgnis vor allem auch den Umweltproblemen und dem Klimawandel gilt.“

Größtes Problem: Die fehlende Motivation. Menschen sollten eben nicht nur darüber reden, sich umweltbewusst zu verhalten, sondern es auch tatsächlich tun. Das ist schwieriger, weiß der Sozialpsychologe Harald Welzer. Denn, so Welzer, „Nachhaltigkeitskommunikation hat ja nichts zu bieten. Sie hat lediglich zu sagen, wir müssen jetzt unser Leben verändern, damit es so bleibt, wie es ist. Und der Fehler liegt darin, dass Negativkommunikation keine positive Motivation erzeugen kann, sondern eher negative Reaktionen oder sogar Abwehrreaktionen erzeugt.“

Robert Cialdini ist Experte für solche Maßnahmen. In einem Versuch fand er heraus, dass Hotel-Gäste ihre Handtücher dann länger verwendeten, wenn ein Aufkleber sie darauf hinweist, dass die Mehrheit der Gäste dies auch tut. „Wir nennen diese Botschaft 'sozialer Beweis‘ “, erklärt Cialdini. „Es werden also keine Fakten präsentiert, es wird nicht mit Logik argumentiert." Stattdessen gelte das das sozial Übliche als Handlungsmaxime. Denn Menschen orientierten sich an dem, was andere Menschen tun. Hinweise auf die sozial verbreiteten Verhaltensweisen können dem ökologischen Handeln also förderlich sein.