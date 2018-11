Bei einer banalen Schönheits-OP Anfang 2011 verstirbt das Busenwunder "Sexy Cora". Die Öffentlichkeit ist schockiert, schließlich ereignete sich der Vorfall an einem ganz normalen Hamburger Krankenhaus. Die 23 Jahre alte Cora war kerngesund und die Klinik technisch gut ausgestattet. Rein theoretisch hätte es diesen Todesfall niemals geben dürfen. Nur, was nützt die beste Technik bei menschlichem Versagen?

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin hat die Zahlen erfasst: während in Deutschland rund 10 Millionen Narkosen pro Jahr durchgeführt werden, kommen rein statistisch gesehen jährlich etwa 70 Menschen durch die Narkose zu Tode. Da besteht durchaus Handlungsbedarf. Mittlerweile ist klar, wo man ansetzen muss: beim Faktor Mensch. Überlastung, unklare Abläufe und Selbstüberschätzung der Ärzte führen zu den meisten vermeidbaren Narkosekatastrophen.

Am besten wäre es deshalb, man würde Zwischenfälle und Komplikationen einfach vorher üben in einem Simulator. So einen Narkosesimulator hat sich die Universität Heidelberg angeschafft.