Der Meter ist ein Produkt der französischen Revolution. Seit 1789 hingen die Maßeinheiten von der Natur ab, nicht wie bis dato üblich etwa von der Elle des jeweiligen Herrschers. Um dem neuen Meter eine exakte Länge zu geben, musste man jedoch den ganzen Globus vermessen. Und je genauer man maß, desto ungenauer wurde die Natur. Bis heute haben sich die Grundlagen der Maßeinheiten daher immer wieder geändert. Ab 20. Mai 2019 soll sich das ändern: Dann leitet man sie von den so genannten Naturkonstanten ab.

November 2018 wurde in Versailles Geschichte geschrieben - zumindest in der Wissenschaft. Dort wurde unter anderem das Kilogramm neu definiert. Notwendig wurde der Schritt, weil das bislang verwendete Urkilogramm an Masse verliert.