Die Kinder auch medial auf ihre Weise wachsen und reifen zu lassen und ihnen dabei Hilfestellung geben – und ein Vorbild sein. Was ist dabei das richtige Maß? Wie, wann, wie oft und wie lange sollen Kinder Medien nutzen. Was gewinnen sie dadurch, was schadet ihnen eher. Wie reagieren sie körperlich. Wie beeinflusst es ihr soziales Miteinander. Das sind alles Themen, die Eltern wie Kinder gleichermaßen etwas angehen. Denn die technischen Geräte sind in ihren Familienalltag eingedrungen.