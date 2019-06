Bisher spielt die Vermeidung solcher Folgeschäden aber kaum eine Rolle. Dabei müssten Schwerkranke nach einer längeren Zeit auf der Intensivstation Wochen und oft Monate Krankengymnastik machen und ein kontinuierliches Atemtraining durchführen. Nur so kann es Schwerkranken gelingen, in ein normales Leben zurückzufinden.

Es gibt sogar ein eigenes Krankheitsbild, das die möglichen Folgen einer intensivmedizinischen Behandlung charakterisiert. Es nennt sich "Post Intensive Care Syndrome". Die häufigsten Krankheitssymptome sind Muskelerkrankungen. Außerdem ist oft das Zentralnervensystem betroffen, nach der Behandlung auf der Intensivstation treten oft auch Störungen der psychischen Gesundheit auf. In der Regel sind das Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen.

Pro Jahr haben wir in Deutschland ungefähr 400.000 beatmete Fälle auf den Intensivstationen. Manche Patienten können aber später nicht mehr vom Beatmungsgerät entwöhnt werden. Das sind pro Jahr geschätzt bis 8000 Patienten pro Jahr. Die müssen in eine sogenannte außerklinische Intensivpflege mit künstlicher Beatmung.

Rosseau bedauert, dass nur wenige medizinische Zentren die Entwöhnung vom Beatmungsgerät anbieten, das sogenannte Weaning Der Begriff „to wean“ stammt aus dem Englischen und bedeutet „entwöhnen“.Geschätzt rund 60.000 Plätze zur Entwöhnung vom Beatmungsgerät werden pro Jahr benötigt. Bisher gibt es nicht genügend Plätze. So verpassen zehntausende Intensivpatienten die Chance auf eine bessere Lebensqualität.

Außerdem sollten auch Patienten auf Intensivstationen täglich mobilisiert werden. Das bedeutet, sie sollten zumindest das Bett verlassen. Es gibt Studien, die beweisen, dass Patienten, die wach waren und so an ihrer Genesung bewusst teilhaben konnten, deutlich besser gerade mit psychischen Folgen umgehen können.

Um Intensivpatienten Langzeitschäden weitgehend zu ersparen, ist aber nicht nur Mobilisierung und Physiotherapie wichtig, sondern auch die richtige Ernährung und eine optimale Einstellung des Beatmungsgeräts. Im Alltag einer turbulenten Intensivstation – in der das Pflegepersonal chronisch knapp ist - wird da schon mal das eine oder andere übersehen.

Alle hatten sich körperlich weitgehend erholt. Doch der Zustand ihrer Psyche war besorgniserregend. Jeder Zweite klagte über Schlafstörungen, Angstzustände und Konzentrationsprobleme. Jeder Vierte litt unter einer schweren Depression. Viele der Betroffenen sind dauerhaft arbeitsunfähig. Was genau zu diesem katastrophalen Befund führt, ist unklar. Sicher ist jedoch: Psychologische Begleitung nach der Behandlung ist wichtig. Denn Depressionen sind behandelbar. Und je früher man sie erkennt, umso besser die Prognose.

Psychologische Behandlung nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation ist in vielen Fällen sinnvoll.

Der Kieler Pflegewissenschaftler Peter Nydahl propagiert die Idee, für jeden Intensivpatienten ein individuelles Tagebuch zu führen. Das hilft den Patienten, die sich in der Regel nicht mehr an ihre Zeit auf der Intensivstation erinnern können. Viele durchleben während dieser Zeit Albträume und verwechseln in der Erinnerung dann Traum und Wirklichkeit.