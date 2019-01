Der Schweizer Alpinforscher Andre Roch, Forscher am Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung auf dem Weißfluhjoch in Davos im Kanton Graubünden, betrachtet im Januar 1953 ein Schneehöhendiagramm für den Winter 1950/51, in dem besonders viele Lawinen niedergegangen sind.