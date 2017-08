Krieg mit autonomen Waffen Schießende Roboter

SWR2 Wissen. Von Gábor Paál

Kampf-Drohnen, die ihre Ziele selbst auswählen; "intelligente" Panzer und Kriegsschiffe: Die Entwicklung bei Autonomen Waffen geht voran. Im Auftrag der Genfer Abrüstungskonferenz wird nun eine Regulierung vorbereitet. Doch sie könnte zu spät kommen.

"Wir reden nicht über den Terminator!", stellt der Politikwissenschaftler Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München gleich klar. Es sei nicht zu erwarten, dass bald humanoide, selbständig agierende Kampfmaschinen in den Krieg geschickt würden. Wohl aber Drohnen, die selbst entscheiden, auf wen sie schießen.



Intelligente Kampfmaschinen

Künstliche Intelligenz ist schon heute in der Militärtechnik allgegenwärtig. Die USA testen derzeit ein unbemanntes Kampfflugzeug – die X-47B von Northrop Grumman – das autonom auf einem Flugzeugträger starten und landen kann. Es kann sogar völlig selbständig in der Luft an ein Tankflugzeug andocken und sich auftanken. Dass diese Drohne dann auch eigenmächtig feindliche Ziele attackiert, scheint der nächste logische Schritt.

Die unbemannte US-Großkampfdrohne X-47B kann auch in der Luft betankt werden

Umwelt gegen Roboter

Doch hier gibt es einen fundamentalen Unterschied. Die Roboter von heute funktionieren gut, solange sie sich in einem "kooperativen Umfeld" bewegen – wie eben einem Flugzeugträger, der der Drohne mit entsprechenden Leitsignalen den Weg weist. "Ein Kampfroboter hat es aber mit einer Umwelt zu tun, die gegen ihn arbeitet", sagt Joachim Hertzberg, Professor für Kybernetik an der Universität Osnabrück. Das ist eine ganz andere Herausforderung: Gegner, die sich tarnen, verstecken oder sich ihrerseits mit High-Tech-Waffen wehren.

Bundeswehr Abwehrsystem Mantis (Modular Autonomic and Network Targeting and Interception System)

Doch auch hier zeichnet sich eine Rüstungsspirale ab. So enthalten etwa die gängigen Flugabwehrsysteme wie Mantis oder Patriot, die auch in der Bundeswehr eingesetzt werden, ebenfalls schon viele autonome Komponenten. Zwar ist bisher immer ein Offizier eingebunden, der sie "scharf stellt". Doch dann erfassen und zerstören sie ihre Ziele automatisch.

Kamikaze-Drohnen schon im Einsatz

Hier handelt es sich noch um Verteidigungswaffen – Flugabwehrsysteme dienen nicht dazu, feindliche Stellungen anzugreifen oder Bomben zu werfen. "Die Folge ist aber, dass im nächsten Schritt autonome Waffen entwickelt werden, die noch schneller sind, um diese Abwehrsysteme auszutricksen", meint Marcel Dickow von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Marcel Dickow von der Stiftung Wissenschaft und Politik

Tatsächlich: Ende März 2016 kam im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Provinz Bergkarabach erstmals die israelische Kamikaze-Drohne Harop zum Einsatz, auch Harpy 2 genannt. Sie feuert keine Munition ab – sie ist die Munition. Sie stürzt sich auf das ausgesuchte Ziel und explodiert mit 23 Kilo hochexplosivem Sprengstoff. In Bergkarabach ging die Harop auf einen Bus mit Soldaten nieder. Dies spricht dafür, dass sie im "Man-in-the-loop"-Modus eingesetzt wurde – also vom Boden aus ferngesteuert wurde. Doch die Herstellerfirma Israel Aircraft Industries wirbt damit, dass die Harop gegnerische Flugabwehrsysteme selbständig als Ziele erfassen und ausschalten kann. Die Sensorik der Harop erkennt nämlich die von ihnen ausgesandten Radarwellen und kann sie somit als Ziel identifizieren.

Auch Kampfroboter haben Schwächen

Gut möglich aber, dass die Rüstungsfirmen die Fähigkeiten ihrer Kampfroboter auch übertreiben. Südkorea hat vor Jahren eine Milliarde Euro in Roboter investiert, die die Grenze zu Nordkorea schützen und eigenmächtig auf Eindringlinge schießen sollten. Am Ende waren die Prototypen jedoch für technisch unausgereift befunden worden. Ein weiteres vielzitiertes Beispiel ist das autonome israelische Patrouillenfahrzeug "Guardium" an der Grenze zum Gazastreifen. Bei seiner Einführung erklärte Israel, dass Guardium auch bewaffnet werden könnte. Inzwischen wurden die Fahrzeuge jedoch ohne Angaben von Gründen aus dem Verkehr gezogen. Sie sollen durch ein neues System ersetzt werden, über das sich das Verteidigungsministerium auf ARD-Anfrage jedoch nicht äußern wollte.

UNO-Gebäude in Genf

Kommt es zu einer Ächtung autonomer Waffen?

Nicht nur Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International fordern ein internationales Verbot, auch die Bundesregierung drängt auf eine Regulierung. 2015 haben rund 30.000 Wissenschaftler – darunter 3.000 Künstliche-Intelligenz-Forscher – einen Aufruf zur Ächtung vollautonomer Angriffswaffen unterzeichnet. Sie halten die Hoffnung für trügerisch, dass der Einsatz von Robotern statt Soldaten zu weniger Toten führen würde. Die Hemmschwelle für Kriege könnte vielmehr sinken, fürchtet Frank Sauer, der den Appell ebenfalls unterzeichnet hat: "Wir würden uns nicht nur – wie jetzt schon bei den Drohnen – körperlich, sondern auch geistig von den Kriegen entkoppeln, indem wir tödliche Entscheidungen ‚outsourcen‘." Auch sei die Gefahr groß, dass Terroristen die Technik ebenfalls nutzen würden.

US-amerikanische Kampfdrohne. Sinkt die Hemmschwelle für Kriege durch autonome Waffensysteme?

"Letale Autonome Waffensysteme", wie sie im Fachjargon heißen, stehen inzwischen regelmäßig auf der Tagesordnung, wenn sich die Mitgliedsstaaten der UN-Konvention zur Kontrolle "bestimmter konventioneller Waffen" (CCW) treffen. Nach mehreren erfolglosen Anläufen haben sich die Mitgliedsstaaten bei ihrem jüngsten Treffen im vergangenen November darauf verständigt, eine Regulierung vorzubereiten. Fast wäre die Einigung am Widerstand Russlands gescheitert, das erst in letzter Minute zustimmte. Immerhin: "So schnell ist in der Vergangenheit noch kein Abrüstungsthema vorangekommen", sagt Frank Sauer.

Der Beschluss sieht vor, dass eine Expertengruppe aus Regierungsvertretern die Grundlage für eine Regulierung vorbereitet. Diese Expertengruppe sollte sich jetzt Ende August erstmals in Genf treffen, doch der Termin wurde schon wieder abgesagt.* Die Gespräche werden vermutlich frühestens im November 2017 beginnen. Dabei ist sich es auch darum gehen, was genau "autonom" im Zusammenhang mit Waffen bedeuten soll. Schon das wird kontrovers diskutiert.

Marcel Dickow rechnet damit, dass es früher oder später zu einer Ächtung kommt. Er räumt aber ein: Bis dahin wird die technische Entwicklung weitergehen. "Es gab ja die Hoffnung, dass - anders als bei Chemie- oder Atomwaffen – es diesmal rechtzeitig zu einer Regulierung kommt, bevor diese Waffen zum ersten Mal eingesetzt werden. Aber es sieht im Moment nicht danach aus. Die Menschen werden wohl erst Erfahrungen mit diesen Systemen machen müssen, bevor sie zu der Erkenntnis kommen, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war."