Der Arztberuf sollte endlich befreit werden von ökonomischen Zwängen. Eine radikale Rückbesinnung auf nicht-materielle Werte der ärztlichen Heilkunst tut Not. Z.B. das Gespräch zwischen Ärztin und Patient als wichtiger Baustein der Diagnose und erst recht der Therapie. Warum das so ist, erläutert der Medizinethiker der Universität Freiburg, Professor Giovanni Maio.

Das gilt für die Medizin in besonderer Weise. Die Situation der Heilberufe ist eine Situation des Angesprochen-Seins, und das, was der Arzt sagt und tut, ist nicht etwa der Anfang, sondern es ist immer schon die Antwort.

In Anlehnung an Bernhard Waldenfels lässt sich sagen, dass die Arbeit der Heilberufe grundsätzlich eine responsive Arbeit ist; sie besteht in der Kunst des richtigen Antwortens.