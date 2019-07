So lernt man klarträumen



Der Australier Denholm Aspy von der University of Adelaide empfiehlt eine Kombination mehrerer Methoden:



1. Der Realitäts-Check: Man fängt an, sich auch tagsüber fünf bis zehn Mal die Frage zu stellen: Träume ich oder bin ich wach? Aufgrund dieser Gewohnheit stellt man sich früher oder später die Frage auch im Traum - und stellt fest, dass man diesmal träumt. Es kann allerdings Monate dauern, um so weit zu kommen. Das ist die gängigste Methode.



2. Zusätzlich sollte man vor dem Einschlafen immer wieder den Satz wiederholen: „Wenn ich das nächste Mal träume, werde ich daran denken, dass ich träume“ zu wiederholen.



3. Und schließlich sollte man sich nach sechs Stunden wecken lassen, sich ausführlich mit dem bis dahin Geträumten beschäftigen und darf anschließend weiterschlafen.