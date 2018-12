Sofern das Wort aus dem lateinischen Verb religere, "zurückbinden", gebildet wurde, handelt es sich um einen Rückbezug. Seit jeher bezogen sich Menschen in der Geschichte auf etwas zurück, das in ihren Augen wesentlich war. Was immer das sein mochte, es hatte und hat auch heute noch Konsequenzen für ihr Leben, denn auf dieses Wesentliche achten sie besonders, es gibt ihrem Leben Sinn und Bedeutung. Fragt sich nur, was wesentlich ist.