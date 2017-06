Totale Kontrolle Internet-Überwachung in Russland und China

SWR2 Wissen. Von Michael Hänel

Russlands Internet-Überwachung ist noch nicht so weit wie oft geglaubt. Doch Putin will hier vor allem von China lernen. Die Internet-Wirtschaft beider Länder hilft dabei - nicht zuletzt durch staatskontrollierte Alternativen zu WhatsApp, Facebook und Bezahlsystemen.

Die Volksrepublik China hat die flächendeckende Überwachung ihrer Bürger so zur Perfektion getrieben, dass sich auch Russlands Herrscher daran orientieren. Zwar verfolgen die Regierungen beider Länder politisch unterschiedliche Ziele - doch in ihren Späh-Aktivitäten betrachten sie sich als "Partner".

Protest übers Internet organisiert - ein Alptraum für Putin

Putin kämpft um seinen Machterhalt und gegen den zunehmenden Protest der Jugend Russlands. Die treffen sich immer häufiger zu Demonstrationen. Am 26. März diesen Jahres protestierten Schüler und Studenten in 90 Städten Russlands gleichzeitig gegen Korruption und Unfreiheit in Russland. Organisiert haben sie sich über das Internet. Vorbei an der staatlichen Überwachung. Zum Beispiel über den Kurznachrichtendienst Telegram und Vkontakte – ein beliebtes soziales Netzwerk. Auch Oppositionspolitiker wie Alexej Navalnj haben über ihren Internet-Blog dazu aufgerufen.

"Vkontakte" ist ein Facebook-Klon, der aber in der russischsprachigen Welt viel beliebter ist. Inzwischen gehört das Unternehmen staatstreuen Oligarchen.

Russland will das Internet komplett überwachen

Präsident Putin hat schon im Juli 2016 ein Gesetzespaket unterzeichnet, das es erlaubt, den gesamten Internet-Verkehr in Russland zu entschlüsseln und für den Staat zugänglich zu machen. Zuständig dafür ist der russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Er arbeitet mit großen Firmen der russischen Digitalwirtschaft zusammen. Die machen mit, weil sie von Putins Machtsystem profitieren.





Ziel ist die technische Unabhängigkeit vom Westen

Unter den Beratern Putins finden sich führende Internet-Größen Russlands. Zum Beispiel Natalja Kasperskaja, Frontfrau mehrerer weltweit agierender russischer Internet-Sicherheitsfirmen und Mitbegründerin der weltweit agierenden Sicherheitssoftwarefirma "Kaspersky Lab".

Konstantin Malofeew, er gilt in Russland als Chefzensor, mit Einfluss auf die staatliche Medienaufsicht. Igor Schtschogolew, Kommunikationsstratege und Informationsminister unter Putin. Igor Aschmanow, führender Internetunternehmer in Russland und Führungsmitglied der nationalistischen "Große Vaterlandspartei". Das übergeordnete Ziel der Zusammenarbeit zwischen Staatsapparat und Oligarchen ist nicht nur die Überwachung, sondern die Erlangung der "technologischen Souveränität" Russlands, weg von westlichen Einflüssen.

Putin bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. In Sachen Internetzensur können die Russen einiges von den Chinesen lernen







Von China lernen heißt zensieren lernen

Die herrschende chinesische kommunistische Partei verfolgt genau diese Strategie schon seit ein paar Jahren: weltweit digital mitreden und gleichzeitig im Inneren alle Zügel in der Hand behalten. Deshalb ist China als Partner und als Vorbild für Russland sehr interessant. Im April 2016 kam es zu einem ersten russisch-chinesischen Treffen zu Fragen der Sicherheit im Internet. Der russische Internetunternehmer Aschmanow klagte, dass Facebook, Youtube und Google im Auftrag des Westens einen Informationskrieg führten. Um das zu beenden solle Russland die chinesischen Erfahrungen zu Rate ziehen. Damit soll erreicht werden, was China bereits geschafft hat: Google und Co aus dem Land zu werfen. Auch Facebook , Twitter und Youtube sind in China blockiert.

Unter staatlicher Kontrolle - Internetcafé in China.

Chinas Führung fordert die Deutungshoheit im Internet

Seit dem Jahr 2000 strebt die kommunistische Führung danach, die Deutungshoheit auch im Internet zu erhalten. Dazu wurde eine große chinesische Firewall errichtet. Das Ziel: Der Staat will auch im Internet entscheiden können, was kommuniziert wird und erlaubt ist und was nicht. Und das funktioniert offenbar ganz gut. Nutzer in China finden zum Beispiel nichts, wenn sie nach der gewaltsamen Niederschlagung des Volksaufstandes auf dem Platz des himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 suchen. Alle Einträge mit Bezügen zu dem damaligen Massaker an den Protestierenden sind blockiert.

Chinesische Alternativanbieter zu Google, Facebook und Co werden stark gemacht

Statt Google ist heute die chinesische Suchmaschine Baidu verbreitet. Sie hat einen Marktanteil von über 80 Prozent. Die Suchmaschine Baidu ist die Entwicklung eines Internetkonzerns, der im abgeschotteten Binnenmarkt Chinas stark gemacht werden soll, um später weltweit zu agieren. Neben der Suchmaschine Baidu gibt es das Youtube Pendant Youku Toudu und ein chinesisches Instagram. Die Programme sollen besser und benutzerfreundlicher sein als ihre westlichen Konkurrenzprodukte – und zugleich die Zensur- und Überwachungsbedürfnisse des Staates erfüllen.

Baidu ist eine chinesische Suchmaschine

Chinas Cyber-Nationalismus ist Vorbild für Russland

2014 sind in China umfassende Cybersicherheitsgesetze installiert worden. Außerdem wurde eine Super-Zensurbehörde namens CAS ins Leben gerufen. Die CAS soll auch nationale Internet-Unternehmen stärken und so die Cyber-Soveränität umsetzen. Dabei hat China schon eine ganze Menge umgesetzt: Neuestes Beispiel ist der Siegeslauf von WeChat: eine Art Mischung aus Whatsapp, Facebook und einem Online-Bezahlsystem. 800 Millionen Chinesen und Ausländer haben das auf ihrem Smartphone. Wechat wird natürlich überwacht, von innen heraus. Dazu gibt es bei WeChat ein großes Team von Leuten und viele Programme, die das auswerten, was die Leute schreiben. Was der Regierung nicht gefällt wird sofort entfernt.

Die chinesische Kommunikationsapp WeChat zensiert heimlich vor allem Gruppenchats

Das Internet wandelt sich in China zum Intranet

Kritiker wie der Historiker Gerd Koenen fürchten durch die totale Überwachung des Internets eine gefährliche Zunahme der totalitärer Macht in China. Koenen warnt: "Da sitzt eine riesige Zensurbehörde, und filtert alles Gefährliche heraus. Und das Internet verwandelt sich – aber das wäre ein totalitärer Alptraum – in ein Intranet. Alle müssen sich registrieren mit ihrem Klarnamen. Du kannst keinen Blog betreiben, ohne dass du mit deinem Klarnamen, mit deiner Adresse registriert bist. Das versuchen sie. Das ist ein totalitäres Experiment."

Russland verbessert seine Internetzensur ständig

Auch wenn offiziell nichts nach außen dringt, hat Russland offenbar schon neu Gelerntes umgesetzt. Die Internetzensur hat sich technisch verbessert. So waren Nachrichten über die Massenproteste vom Puschkin-Platz am 26. März mehrere Stunden von der Seite der größten russischen Suchmaschine Yandex verschwunden. Obwohl deren Server weltweit verteilt sind. Auch die in Russland bei LKW–Fahrern und Protestierern beliebte walky-talky App "Zello" ist seit jüngster Zeit staatlich abschaltbar. Das könnte die Organisation künftiger Proteste schwierig machen. Doch die junge Generation lässt sich dadurch nicht entmutigen- es gibt in Russland noch genügend andere Möglichkeiten das Internet zu Protestaufrufen zu nutzen.