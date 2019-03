Den Forschern ist ein Coup gelungen: Sie haben ein Darmbakterium so umprogrammiert, dass es fleißig Spinnenseidenmoleküle baut. Diese Moleküle kann man dann wieder in Fasern verwandeln.

Die Seidenmoleküle sind so ähnlich wie Spaghetti, man kann sie nach Belieben formen. Man kann ihnen sagen: Legt euch mal alle schön nebeneinander auf eine Oberfläche oder formt einen kleinen Ball. Die Forscher können so alle möglichen Strukturen kreieren.

Spinnenseide könnte künftig auch in der Medizin nützlich sein

Sie ist keimfrei, verhindert also, dass sich auf ihrer Oberfläche Bakterien fest setzen, sie ist flexibel, nimmt alle möglichen Formen an, und: Einige menschliche Zellen fühlen sich auf ihr so wohl, dass sie darauf wachsen.