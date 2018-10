Köche im Fernsehen

In den 50er Jahren erlangte der Berufsstand seine Anerkennung durch eine breite Öffentlichkeit. Ein Prozess, der weniger mit der kulinarischen oder gastronomischen Entwicklung zu tun hatte, sondern vor allem mit einer technischen: dem Fernsehen. Startschuss war das Jahr 1953. Während im französischen Fernsehen Raymond Oliver, Sohn eines Gastwirts aus Langon, in der Sendung „Art et magie de la cuisine“ auftrat, hatte in Deutschland ein gewisser Clemens Wilmenrod TV-Premiere. In der Sendung „Bitte, in zehn Minuten zu Tisch“, trat er für den NWDR, später WDR, 185 Mal auf.



Im Unterschied zu Wilmenrod, der eigentlich Carl Clemens Hahn hieß, konnte der Franzose Raymond Oliver drei Sterne für seine Küche vorweisen. Wilmenrod hingegen war Schauspieler, der es geschickt verstand, das neue Medium für seine Kochshow zu nutzen. Entsprechend weniger elitär waren seine Gerichte: Toast Hawaii, „Gefüllte Erdbeere“ oder „Arabisches Reiterfleisch“, das nichts anderes als ein einfaches Hackfleischgericht war.



Der Erfolg gab Wilmenrod recht und ihm folgten noch viele „Köche“ am Studioherd. Während in Deutschland mit Ulrich Klever, Alfred Biolek und Max Inzinger ein Journalist, ein Jurist und ein Koch aus der zweiten Reihe im Fernsehen auftraten, schickte man in Frankreich die erste Garde der Meisterköche vor die Kamera. Und wenn Wilmenrod ohne Scheu Dosengemüse, Fertigsoßen und Ketchup für seine Kreationen verwendete, trumpften Frankreichs Starköche mit einer Weltneuheit auf: einer „Neuen Küche“, der „Nouvelle Cuisine“...



[Links im Bild: Deutschlands erster Fernsehkoch Clemens Wilmenrod. Rechts: Schauspieler Jan Josef Liefers als Wilmenrod.]