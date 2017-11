Erkundungen im Übernatürlichen Geister, Gespenster, Spukerscheinungen

SWR2 Wissen. Von Rolf Cantzen

Zuerst schrauben sich Wasserhähne aus ihrer Fassung, Mobiliar wird demoliert. Dann reißt es Türen aus den Fassungen, eine landet im Apfelbaum. Tische und Stühle fliegen aus dem ersten Stock auf die Treppe. Ein Spukfall von vielen. Sind es Geister oder verbergen sich dahinter natürliche Ursachen?

Die Experten vom "Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene" in Freiburg analysieren solche Phänomene. Sie sind Psychologen, Psychotherapeuten, Physiker, Soziologen, Chemiker. Ihr Forschungsgebiet ist die "Anomalistik" - also das, was sich mit herkömmlichen psychologischen und naturwissenschaftlichen Herangehensweisen nicht erklären lässt.

Der Psychologe Eberhard Bauer ist heute der Forschungskoordinator des IGPP. Geistererscheinungen, Telepathie, Hellsehen, UFOs, Reinkarnations-Erinnerungen und eben Spukphänomene aller Art sind Aufgabenbereiche des interdisziplinären wissenschaftlichen Teams.

Eine Frühgeschichte der Geister

Schutz- und Hausgeister finden Ethnologen und Historiker in nahezu allen Kulturen, Erzählungen von Totengeistern und Wiedergängern, von Quäl- und Plagegeistern ebenso. In England gab es Poltergeist-Phänomene vor allem in alten Landhäusern. Die 1882 in London gegründete "Society for Psychical Research" sammelte, analysierte Hunderte von Fällen.

Bei Dunkelheit haben gerade ältere Gemäuer oft etwas Unheimliches, Bedrohliches

Psychologen und Wissenschaftler dokumentierten Spukphänomene und Geistererscheinungen, Journalisten berichteten und Schriftsteller publizierten seit dem 17. Jahrhundert Gruselgeschichten und ebneten der Filmindustrie und Unterhaltungsliteratur den Weg zum beliebten Grusel- und Horrorgenre.

Skeptiker vermuten hinter Geistererscheinungen und Spuk Betrug oder Manipulationen. Psychologen erklären anormale Wahrnehmungen kognitionspsychologisch oder mit unbewussten Wünschen. Naturwissenschaftler setzen auf natürliche Erklärungen, neuerdings auf die Quantenphysik. Trotz - oder gerade wegen - dieser unterschiedlichen Erklärungsansätze bleibt die Beschäftigung mit dem Anormalen spannend.

Autorschaft von Gruselgeschichten bislang ungeklärt

Das US-amerikanische Medium James van Praagh bietet eine weitere Erklärungsmöglichkeit für die Narrative, also für die stereotypen Erzählmuster der Geistererscheinungen. Er versichert: Die Geister beraten die Filmmacher durch spirituelle Mittler wie ihn. Hollywood erzählt also durch Geister authentisch informiert die Wahrheit über sie, über Spuk und Seelen, die nicht alleine ins Licht finden.

Laut dem Historiker Dr. Diethard Sawicki gab es bereits unter den gebildeten und theologisch besonders sensibilisierten Personen der Zeit um 1800 in der Literatur bereits den Brauch, mit den sterbenden Angehörigen zu vereinbaren: "Wenn du drüben angekommen bist, gib mir ein Zeichen, dann weiß ich, es gibt ein Jenseits."

Den Glauben an eine andere, jenseitige Welt, gibt es schon lange

Ein Klassiker in der frühen Neuzeit war die Erscheinung eines verstorbenen Angehörigen oder Nachbarn, um eine Angelegenheit zu klären, die bei dessen Tod noch nicht erledigt war, zum Beispiel die Anerkennung von Schuld, unehelichen Kindern oder auch Tipps darüber, wo das Ersparte zu finden sei. Kurzum: Geistererscheinungen hatten soziale und psychologische Funktionen, konnten Konflikte beilegen - etwa dann, wenn ein Geist über ein Medium mitteilen ließ, dass doch bitteschön ein fremdgehender Ehemann seine außerehelichen Aktivitäten einstellen solle.

Moralische Geister

Den Menschen des 18. Jahrhunderts galt die Existenz von Geistern oft als Selbstverständlichkeit. Skeptiker galten als gottlos. Das Christentum - zumal das volksreligiöse - akzeptierte die Geister, wie auch die Engel, Teufel, Hexen und Dämonen. Ende des 18. Jahrhunderts beginnen Protestanten und Pietisten zunehmend zu argumentieren, es gäbe einen Zwischenzustand.

Die kirchenchristliche Geistlichkeit versuchte dagegen einzuschreiten. Dessen ungeachtet verbreitete sich die Mode, spiritistische Sitzungen, also Seancen, abzuhalten. In adligen, später in bürgerlichen Salons ließen bezahlte Medien Geister erscheinen. Diese verkündeten Botschaften, ließen sich fotografieren, Tische und Gläser tanzen, zauberten sogar Nippesfiguren aus dem Jenseits herbei. Berühmtere Medien traten in großen Sälen auf und verdienten gut. Einige wurden als Trickbetrüger entlarvt.

Heute gibt es Quija-Bretter preiswert im Versandhandel - ein Brett mit Buchstaben und Zahlen, mit einem Ja- und einem Nein-Feld. Dazu gibt es ein leicht schiebbares, manchmal auf Rollen laufendes dreieckiges Brettchen auf das die Beteiligten je einen Finger legen. Statt Brettchen funktionieren auch Gläser. Dann können dem anwesenden Geist Fragen gestellt werden. Mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Geduld wird sich nun das kleine Brettchen zu den Buchstaben oder zu den Ja- und Nein-Feld bewegen.

Total verschränkt

Walter von Lucadou gehört zum Umfeld des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Er ist Physiker und Psychologe. Sein Fachgebiet ist der Spuk. Das Quija-Brett funktioniert seiner Ansicht nach durch unbewusste Bewegungen der Beteiligten. Für die damit manchmal auftretenden Spukphänomene - etwa Bilder, die von den Wänden fallen, Kälte, zuschlagende Türen etc. - hat der Physiker von Lucadou eine Arbeitshypothese.

Der Psychologe und Physiker Walter von Lucadou befasst sich seit über 25 Jahren mit Gespenstern, Spukfällen und anderen ungewöhnlichen Erfahrungen.

Sie lautet, dass diese Spukphänomene Verschränkungsphänomene in selbstorganisierenden psycho-physikalischen Phänomenen sind. Das höre sich ebenso kompliziert an, wie es sei, versichert Lucadou und beweisbar sei es auch nicht - noch nicht, jedenfalls nicht mit den gängigen physikalischen Theorien.

Es gäbe nur viele Hinweise darauf, dass zwischen psychischen Prozessen und der physischen Welt Wechselwirkungen und Verbindungen, also merkwürdige Verschränkungen, bestünden, dass also Bilder ohne Berührung von den Wänden fallen, dass Schränke verrücken oder Glühbirnen platzen würden. So sei es also möglich, wenn sich Menschen in einem bestimmten Umfeld auf das Quija-Brett konzentrieren, merkwürdige Beeinflussungsprozesse ereignen könnten, die Quantenphysiker im Mikrobereich beweisen können.

Hexe verliert Arbeitsstelle

Insgesamt hat Deutschlands bekanntester Spukforscher Hunderte Fälle analysiert. Auch der Parade-Spuk-Fall ist gut dokumentiert: Er ereignete sich in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim 1967: Glühbirnen zerplatzten, Lampen schwangen ohne jegliche Berührung hin und her, Bilder fielen von den Wänden, Tausende von Telefonanrufen bei der Zeitansage wurden getätigt, das Mobiliar wurde wie von unsichtbarer Hand verrückt.

Wechselwirkungen zwischen psychischen Prozessen und der physischen Welt sind theoretisch möglich

Weder die Kriminalpolizei noch Elektroingenieure, weder Techniker noch Physiker fanden "normale" Ursachen. Auffällig war nur: Immer wenn es zu diesen Vorfällen kam, war die 19-jährige Anne-Marie anwesend. Die Presse wurde aufmerksam. Die Angestellte wurde von Zeitungen als Hexe beschimpft oder - als raffinierte Manipulatorin.

Manipulationen konnten - von einer Ausnahme abgesehen - ausgeschlossen werden. Als Anne-Marie entlassen wurde, hörte der Spuk auf. Dass die von Anne-Marie ausgehenden psychischen Einflüsse physikalische Folgen hatten, lässt sich auf der Basis der etablierten Physik nicht nachweisen.

Das Verlorene wird noch gespürt

Doch viele Spukphänomene und Geistererscheinungen lassen sich eindeutiger erklären. Kognitionspsychologisch folgt unsere Wahrnehmung Mustern, die wir ihnen vorgeben. Daraus folgt: Wir hören und sehen, was wir wollen oder erwarten.