Handball - Geschichte und Faszination

Von Matthias Kußmann

Handball war ursprünglich ein körperloses Frauenspiel. Der Mix aus Tempo, Kraft und Athletik ist spannender als so manches Fußballspiel. Dennoch gibt es Probleme mit dem Nachwuchs. Das deutsche Team der Männer hofft trotz mancher Rückschläge in letzter Zeit auch bei der jüngsten Handball-Weltmeisterschaft auf den Titel.

Handball ist sehr abwechslungsreich, ein atemloser Wechsel zwischen Angriff und Abwehr mit artistischen Einlagen der Spieler. In einer Minute können mehrere Tore fallen. Langeweile, wie manchmal beim Fußball, gibt es nicht. In Arenen mit bis zu 15.000 Zuschauern ist die Hölle los.

Dennoch ist Fußball mit Abstand der beliebteste Sport und im Fernsehen allgegenwärtig. Früher wurden nur Spiele der 1. und 2. Liga übertragen, nun auch die der 3. und 4. Liga – während Handball sogar darum bangen muss, ob eine Weltmeisterschaft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird.

Der Journalist Erik Eggers hat mehrere Bücher über Handball geschrieben und ein Standardwerk zu dessen Geschichte herausgegeben. Er zeigt, dass der Begriff "Handball" zum ersten Mal in Deutschland am 29. Oktober 1917 fällt, im "Nachrichtenblatt für den Berliner Turnwart".

Ursprünglich war Handball ein Frauensport. Hier eine Spielszene aus dem Endspiel um die Deutsche Frauen-Handballmeisterschaft am 15. Oktober 1961 in Frankfurt am Main zwischen den Mannschaften von Vorwärts Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg. Nürnberg gewann verdient mit 8:5 Toren und wurde Deutscher Meister.

Körperbetontes Spiel

Dort werden Regeln formuliert, die bereits viel Ähnlichkeit mit dem heutigen Spiel haben. Seitdem gilt Deutschland als Mutterland des Handballs. Er ist zunächst ein Frauensport, und wird im Ersten Weltkrieg begründet.

Es gibt 11 Spieler pro Team mit Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Vor dem Tor ist ein Halbkreis markiert, am Scheitelpunkt 11 Meter entfernt, den weder Abwehr noch Angreifer betreten dürfen – es muss von außerhalb geworfen werden. Das körperbetonte Spiel und die Ähnlichkeit mit Fußball sollen viele Zuschauer locken, und die Rechnung geht auf.

Die Popularität des so genannten "deutschen" Sports nutzen die Nazis für ihre Propaganda: Ein guter Spieler könne nicht nur den Ball weit und gezielt werfen, sondern auch Handgranaten... Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin soll die deutsche Mannschaft unbedingt gewinnen. Obwohl Handballer damals keine Profis sind, wird das Team besonders gefördert.

Handball als Propaganda-Instrument: Eröffnung der Hallen Handball Weltmeisterschaft in der Deutschlandhalle im Jahr 1938.

Kleinere Teams in Hallen

Nach dem Krieg ist die Mannschaft international gesperrt. Aber nach Gründung der Bundesrepublik und der DDR 1949 dürfen deutsche Teams wieder mitspielen. Skandinavien und der Ostblock, schon damals Handball-Hochburgen, entscheiden sich für das Spiel in der Halle, und die deutschen Mannschaften ziehen nach.

In der Halle treten nur noch sieben gegen sieben Spieler an. Das Feld misst 40 auf 20 Meter, die Tore sind 2 mal 3 Meter groß, der Wurfkreis ist sechs Meter entfernt. Ein Spiel dauert zwei mal 30 Minuten. Die Uhr wird bei jeder wichtigen Unterbrechung angehalten, etwa wenn ein gefoulter Spieler liegen bleibt. So ist, anders als im Fußball, keine Spielverzögerung möglich.

Der Wechsel in die Halle verändert das gesamte Spiel, es wird viel schneller und athletischer. Anders als im Großfeld greifen nun alle Spieler an, und alle eilen in die Abwehr zurück, es ergibt sich ein ständiges Hin und Her. Und man hält den Atem an, wenn ein Spieler hochspringt, den Ball aus nur wenigen Metern mit über 100 Stundenkilometern abfeuert, und der Torwart sich ihm entgegenwirft.

Handball ist ein extrem schnelles Spiel. Für mehr Griffigkeit verwenden viele Handballspieler Harz für die Hände. Das wollen vor allem kleinere Vereine jetzt verbieten, weil die Hallenböden dadurch schwerer zu reinigen sind.

Deutsche Erfolge und Misserfolge

Bis 1966 wird der westdeutsche Hallenhandball in Regionalligen gespielt. Dann führt man eine Männer-Bundesliga ein, neun Jahre später auch eine für Frauen. Das Frauennationalteam der DDR hat viele Erfolge vorzuweisen, genau wie das der DDR-Männer.

Frauen - Handball wird allerdings bis heute wenig beachtet und ist in den Medien so gut wie gar nicht präsent. 1993 werden sie Weltmeister, 1997 und 2007 Dritter, danach verlieren sie den Anschluss an die Weltspitze.

Der westdeutsche Männer-Mannschaft gelingt 1978 bei der WM in Dänemark eine Sensation: Das junge Team kommt als Außenseiter ins Finale und wird nach einem knappen 20:19 gegen die Sowjetunion Weltmeister.

Während es im Frauenhandball bis heute keine Vollprofis gibt, zieht bei den Männern in den 90er Jahren das große Geld ein.. Die Bundesliga-Mannschaften bekommen hochprofessionelle Trainerteams und Marketing-Abteilungen; Sponsorengelder fließen, große Arenen werden gebaut und Senderechte teuer ans Fernsehen verkauft.

2016 wird das deutsche Handball-Team der Männer Europameister. Bei der EM 2018 schieden sie vorzeitig aus. Jetzt stecken große Hoffnungen in die WM vor heimischem Publikum.

Zuletzt wurde die deutsche Handball-Nationalelf der Männer 2016 Europameister. Bei der EM 2018 konnten sie die hohen Erwartungen leider nicht erfüllen und schieden im Viertelfinale aus.

Die deutschen Handballerinnen haben den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft im Dezember 2018 verpasst. Sie unterlagen dem Vize-Europameister Niederlande. Damit wurde auch einmal mehr die Chance verpasst, einem größeren Publikum zu zeigen, dass auch der Frauenhandball eine attraktive Sportart ist. Denn die Spiele werden erst ab dem Halbfinale im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

Handball-Frauen haben es schwer aus der Nische herauszukommen

Leider ist mit dem Ausscheiden der DHB-Frauenmannschaft im Achtelfinale auch das Ziel durch die Heim-WM bekannter zu werden, verfehlt worden. So wird es auch in den nächsten Jahren sehr schwer, Frauenhandball zu etablieren und aus der Nische herauszukommen.

Für die Handball-Männer gibt es nun bei der WM 2019 eine zweite Chance. Die Spiele vor eigenem Publikum sollten das Team beflügeln – zudem sind sie, was lange fraglich war, nun doch in ARD und ZDF zu sehen. Das könnte dazu beitragen, den faszinierenden Handballsport insgesamt wieder populärer zu machen.

Handball leidet unter Nachwuchssorgen

Dabei ist Handball nicht die einzige Sportart, die sich beim Nachwuchs schwer tut. Ganze Sportvereine klagen darüber, dass interessierte Jungsportler fehlen. So melden sich im Breitensport bei den Kinder- und Jugendmannschaften für Mädchen und Jungs immer weniger Kinder an. Die Verantwortlichen in den Sportvereinen machen dafür allgemein mangelndes Interesse an Bewegung und die Macht der Smartphones verantwortlich. Einzig zum Fußball würden bisher noch genügend Jugendliche kommen.

