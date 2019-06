Fünfmal täglich waren die beiden Mikrofone für fünf Minuten in Betrieb, Tausend Stunden haben sie insgesamt aufgenommen. Nur selten sind einzelne Tierstimmen zu erkennen, meist verstecken sie sich in einem Klangteppich, in den sich die Geräusche von Eisschollen mischen, die aneinander reiben.

Am weitesten zurück in die Frühgeschichte der Antarktis blickt die Festgesteinsgeologie. Zum Beispiel in eine Zeit, in der die Antarktis als Teil des Urkontinents Gondwana im Tropengürtel der Erde lag, vor rund 500 Millionen Jahren. Auch 300 Millionen Jahre später, als die antarktische Kontinentalplatte schon in die Nähe des Südpols gewandert war, gab es noch einmal eine Epoche, während der es auf der Erde so warm war, dass in der Antarktis dichte Wälder wuchsen. Erst vor 35 Millionen Jahren begann ihre Vereisung.