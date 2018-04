Bei ihren gewalttätigen Aktionen handelt es sich keineswegs nur um Gegengewalt, im Gegenteil: Die Notwendigkeit revolutionärer Gewalt propagiert ihr Wortführer Rudi Dutschke schon im Februar 1966 – also mehr als ein Jahr vor den tödlichen Schüssen auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967. Er plädiert für eine Propaganda der Tat und für illegale Aktionen, die in den Zentren des Imperialismus die revolutionären Bewegungen in der Dritten Welt unterstützen sollen. (Klaus Schroeder)