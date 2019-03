BHs mit Cup-Größen von Triple-A bis H und Slips, die wahlweise als Bikini-, Taillen-, Hüft-, Mieder-, Tanga- oder Stringslip angeboten werden. In den Unterwäsche-Fachgeschäften, in Kaufhäusern und im Onlinehandel begegnet uns eine große Vielfalt.

Aber: Trotz des Überangebots an Dessous haben Frauen große Schwierigkeiten, einen bequemen, gut sitzenden Büstenhalter zu finden. Kenner der Szene wissen: 50 bis 70 Prozent aller Frauen in Deutschland sind mit ihrem Büstenhalter nicht zufrieden.

Einige von ihnen nehmen deshalb Nadel und Faden selbst in die Hand. Die große Chance für die Dessous-Akademie: Hier können sich Frauen in Freizeitkursen ihre Unterwäsche passgenau fertigen. Maßgeschneidert statt Massenware.

In Notzeiten verwertete man sogar bereits Getragenes wieder. In der „Deutschen Moden-Zeitung“ von 1931, die in der Weltwirtschaftskrise erschien, gab es unter der Überschrift: „Was Du ererbt von Deinen Vätern hast“ den folgenden Tipp: „Die Erbschaft besteht in Vaters ausgedienter Unterwäsche. Alle diese praktischen Wäschestücke für Mädels und Buben sind daraus hergestellt und werden so manches Mutterherz erfreuen, wenn wieder einmal etliche Mark gespart sind, denn so ein Wäschestück sieht gut aus und wird noch lange seinen Zweck erfüllen.“ Heute trägt hierzulande kein Teenie die Unterwäsche seiner Eltern auf. Der Griff ins nächste Wäscheregal im Kaufhaus oder Discounter ist längst normal geworden.