In den vergangenen zehn Jahren hat sich in deutschen Großstädten der Anteil der Radfahrer verdoppelt. Die Infrastruktur in den Städten ist damit jedoch überfordert.

Dabei sind sich die Expertinnen und Experten einig: Gerade die fehlende Erfahrung im Straßenverkehr ist einer der größten Risikofaktoren für Kinder und Jugendliche. Radfahren üben sollte daher ein zentraler Baustein in der schulischen Verkehrs- und Mobilitätserziehung sein. An der Deutschen Sporthochschule in Köln läuft seit gut drei Jahren in Zusammenarbeit mit mehreren Grundschulen ein Projekt, das Radfahren sicherer machen soll: das Modellprojekt Radfahren in der Schule. Nun wird das Projekt auch für Sekundarstufen angeboten.